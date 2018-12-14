События недели: версия читателей УНИАН – антироссийские резолюции Запада, "воскрешение" Насирова и русский след в беспорядках во Франции

На этой неделе наши читатели активно следили за новостями о реакции Запада на агрессивные действия России против Украины. Захват Россией в плен украинских моряков при прохождении Керченского пролива заставил лидеров Европы и США вновь вспомнить о войне в Украине, и нарушить планы политиков, симпатизирующих России.

Так, несмотря на заявления некоторых европейцев о необходимости смягчить санкции против Москвы, лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза единогласно решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России. Также, в ЕС заявили о готовности усилить поддержку пострадавших областей Украины из-за блокады Россией судоходства в Азовском море. «Нет никакого оправдания применению военной силы Россией. Европейский Совет требует безотлагательно освободить всех задержанных украинских моряков, а также вернуть захваченные суда и сделать свободным проход судов через Керченский пролив», - заявили лидеры ЕС.

Спецпредставитель США Курт Волкер назвал это решение «мощным сигналом от ЕС» и призвал Российскую Федерацию серьезно отнестись к выполнению Минских соглашений.

Сами Штаты также не остались в стороне. Палата представителей Конгресса единогласным решением приняла двухпартийную резолюцию «В поддержку Украины», которой осудила военную агрессию, совершенную Россией в Керченском проливе как такую, что нарушает обязательные к исполнению международные нормы и договоренности. Отдельно в тексте документа содержится призыв к президенту США, союзникам и партнерам Соединенных Штатов заставить Россию ответить за продолжающуюся агрессию против Украины.

Но и это еще не все. Накануне продления санкций Европейский парламент утвердил резолюцию о состоянии внедрения Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. В тексте документа содержится призыв к Евросоюзу закрыть европейские порты для российских судов из Азовского моря и ввести целенаправленные санкции против РФ. В документе подчеркивается, что «не существует оправдания применению Россией такой военной силы против украинских судов». Европарламент выражает серьезную обеспокоенность по поводу того, что РФ нарушает суверенные права Украины в Азовском море с целью превращения этого моря в российское «внутреннее озеро» и исключительно военную зону. А также призвал российские власти немедленно освободить всех украинских политических заключенных, в частности, незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Кроме того, Запад «ударил» резолюциями и по «стройке века» - газопроводу «Северный поток-2», который должен пройти по дну моря из России в Германию. Несмотря на огромнейшую поддержку этого проекта в самой Германии, Европарламент осудил строительство газопровода. Европарламентарии назвали это «политическим проектом, который создает угрозу европейской энергетической безопасности».

Против «Северного потока-2» выступили и в США. Американские конгрессмены в принятой резолюции призвали страны Европы отказаться от строительства газопровода, а президента США Дональда Трампа – всячески противодействовать проекту и ввести против него санкции.

В самой России решили не отмалчиваться и пригрозили, что, в случае блокирования строительства «Северного потока-2», Европа будет вынуждена перейти… на дрова. Говоря об отоплении дровами «звезда» российского МИДа Мария Захарова наверняка думала о россиянах – они-то до сих пор не забыли, как правильно топить дровами. Такими темпами Захарова скоро поделится передовым российским опытом по лепке петухов из кизяков. Не знаю, как воспримут угрозы Захаровой европейцы, но им следует вспомнить, что украинцы уже больше 10 лет слушают российские страшилки о том, как замерзнут без российского газа очередной суровой зимой. И подумать все-таки над настоящей диверсификацией поставок энергоносителей, а не этой гибридной «удавке», которую пытается пропихнуть Москва.

Ну, а пока западные союзники помогали Украине бороться с Россией, забавные вещи происходили в самом Киеве. Окружной административный суд столицы восстановил Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Того самого Насирова, которого, укутанного, как куколку, в клетчатое одеяло, возили на каталке по судам при избрании меры пресечения.

Тогда вся эта картинка выглядела очень комично. Достаточно вспомнить, как целый спецназ НАБУ оказался бессилен перед вахтером клиники «Феофания», который отказался их пускать, поскольку был уже поздний вечер и время посещения пациентов закончилось.

Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования по коррупционному делу, а 31 января 2018 года уволил. Но вот, Роман Насиров снова на коне. Да еще и с зарплатой, которую ему должны компенсировать за все время, пока он числился в «уволенных».

Стоит уточнить, что суд восстановил Насирова в должности главы ГФС, поскольку его увольнение произошло с нарушением процедуры. Председатель в деле об увольнении Насирова судья Окружного административного суда Киева Наталья Клименчук объяснила, что решение об увольнении Романа Насирова с должности председателя ГФС основывалось исключительно на наличии у него двойного гражданства, что… не удалось доказать.

В то же время в Кабмине убеждены, что увольнение Насирова абсолютно законным, и решение о его восстановлении в должности будет обжаловано в вышестоящей судебной инстанции. К тому же, уголовное дело по коррупционным делам против Насирова не закрыто, и решение по нему не принято.

Сам Насиров уже на следующий день после восстановления в должности собирался явиться в здание ГФС и приступить к исполнению служебных обязанностей. Но не появился на рабочем месте. Как оказалось, для этого все же нужно еще решение Кабмина.

История с восстановлением Насирова в должности не смогла оставить равнодушным пользователей соцсетей, которые, комментируя эту новость, писали, что клетчатые одеяла снова возвращаются в моду, и предлагали восстановить в должности беглеца Виктора Януковича.

Реакция на происходящее была и в оффлайне - в Киеве активисты вышли на Майдан с протестом и развернули клетчатое одеяло, похожее на то, в которое, в свое время, кутался Насиров.

Однозначного ответа, кто виноват в том, что Насирову удалось вернутся в кресло главы ГФС, нет. Многие сетуют на нереформированную судебную систему. Но, с другой стороны, что мешало чиновникам правильно оформить все документы, тем более, что с момента отстранения до момента увольнения прошел почти год. К тому же, это не первый подобный косяк и Насиров не первый, кто сумел восстановиться в должности через суд. Так что, думаю, нас ждет еще много похожих увлекательных историй, и далеко не везде будут виноваты «коррумпированные суды».

Также на этой неделе внимание наших читателей привлекли новости из Франции, где уже месяц проходят протесты «желтых жилетов». Изначально все началось из-за недовольства водителей решением властей повысить цены на топливо с 1 января 2019 года. Отличительной чертой протестующих стали желтые аварийные жилеты. Позже протесты переросли в недовольство всей политикой действующих властей. Самые масштабные акции протеста вспыхнули в Париже, где дошло до массовых погромов, жестких столкновений с полицией, тысяч задержанных и пострадавших.

Если изначально протестующие требовали от властей отказаться от повышения налогов на топливо, то потом их требования были разделены на категории: политические, экономические, экологические и даже геополитические. Успокоить демонстрантов решил президент Франции Эммануэль Макрон, выступив с телеобращением к нации. В частности, Макрон пообещал увеличить минимальные заработные платы на 100 евро в месяц с 2019 года, отменить запланированное увеличение налогов для малообеспеченных пенсионеров, и не облагать доходы работников, полученных за сверхурочную работу. После этого госсекретарь Франции Оливье Дюссо, который курирует бюджетную политику правительства, заявил, что выполнение экономических мер, предложенных Макроном, будут стоить государству 8-10 миллиардов евро.

Вообще, украинские читатели не особо интересуются событиями за рубежом. Но интерес к массовым беспорядкам во Франции возник на фоне разговоров о том, что к ним может быть причастна Россия.

Так, министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французские власти ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста «желтых жилетов», охватившие многие города страны. Перед этим издание Bloomberg, ссылаясь на данные «Альянса по защите демократии» - подразделения Фонда Маршалла, которое ведет мониторинг пророссийских аккаунтов в соцсетях, сообщило, что около 600 прокремлевских аккаунтов в Twitter активизировались на фоне масштабных протестов во Франции. Главная тема недавних твитов состоит в том, что французские правоохранительные органы якобы готовы взбунтоваться. Данный тезис, не подкрепленный фактами, похож на прочие кампании Кремля по дезинформации, которые стремились породить недоверие к западным правительствам и показать, что либеральные демократии находятся в упадке.

В Службе безопасности Украины также отреагировали на события во Франции. Как заявили в СБУ, масштабные протесты «желтых жилетов», сопровождающиеся мародерством, вандализмом и столкновениями активистов и правоохранителей, является «практическим экзаменом» европейских радикалов, воспитанных спецслужбами РФ. По данным СБУ, в течение последних лет Москва увеличила усилия по взятию под контроль радикальных движений Европы.

К слову, в Париже во время акции протестов «желтых жилетов» двое французов, Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро, развернули флаг псевдореспублики «ДНР».

В СБУ рассказали, что Фабрис Сорлин - член «международного аналитического центра «Катехон» (действует под эгидой идеологов «русского мира»: российского олигарха Константина Малофеева, советника президента РФ Сергея Глазьева, лидера «Международного евразийского движения» Александра Дугина), функционер подконтрольного спецслужбам РФ «интеграционного комитета «Россия-Донбасс»». А Ксавьер Моро является основателем «рупора Кремля» во Франции – «Европейского центра стратегического анализа «Стратпол», функционером подконтрольного российским спецслужбам ГО «Восток Франция - Солидарность Донбасс», также он - гражданин РФ с 2013 года.

На этом фоне совсем не удивительным кажется то, что во время протестов в Париже пострадал Украинский культурно-информационный центр. Вандалы повредили табличку с названием центра возле входа в здание. ««Желтые жилеты» воевали с банками, супермаркетами, магазинами и украинским культурным центром в Париже. Прямо так и вижу француза в жилете, который с криком «sssuuqqqaaa!» лупит по табличке. И занюхивает рукавом», - прокомментировал выходку вандалов нардеп, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

В самом Кремле причастность России к организации протестов во Франции назвали «клеветой», заявив об уважении суверенитета этой страны. «Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», - заверил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Правда, о том, с каким уважением к суверенитету и внутренним делам других стран относится Россия хорошо видно на примерах Украины и Грузии. Хорошо помнит о характере российского уважении и Британия, где в этом году был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь. Российские ГРУшники «Петров» и «Боширов» после того, как их раскрыли, начали рассказывать сказки о путешествиях и признались в любви к шпилю Солсберийского собора высотой 123 метра. Знали бы они, какой шпиль высочит во французском Страсбурге – аж 142 метра…

Правда, этот город на востоке Франции, рядом с немецкой границей, привлек к себе внимание вовсе не выходками российских ГРУшников. Хотя расстрелу людей на рождественской ярмарке наша аудитория уделила не слишком много внимания.

Инцидент произошел вечером прямо в центре города, где обычно много туристов. 29-летний уроженец Страсбурга Шериф Шекатт открыл стрельбу на улице. В результате нападения 3 человека погибли, 13 получили ранения. Украинцев среди пострадавших, к счастью, не оказалось.

Стрелку после нападения удалось скрыться. Полиция объявила нападавшего в розыск и предостерегла о том, что этот человек крайне опасен и жесток. И небезосновательно. Как оказалось, Шериф Шекатт ранее был известен полиции главным образом в связи с «воровством и насилием», а также был 27 раз осужден за правонарушения в Франции, Германии и Швейцарии. К слову, террористическая организация «Исламское государство» заявила, что нападавший был одним из ее «солдат». При этом никаких подтверждений своему заявлению «ИГ» не предоставило.

Подозреваемый был известен спецслужбам в связи с его радикальными настроениями и входил в список лиц, представляющих угрозу госбезопасности Франции. Дома у стрелка нашли арсенал оружия. Возникает вопрос: если власти о нем знали, как он мог свободно разгуливать по улицам, да еще и спокойно сбежать после стрельбы? Оказалось, что утром в день теракта его должны были арестовать за убийство, но… не застали дома.

Впрочем, несмотря на то, что Шериф Шекатт сбежал, полиция все же его нашла. Террорист прятался на складе примерно в двух километрах от места нападения. Он был застрелен в ходе полицейской операции. При себе у террориста был пистолет и нож…

Через несколько дней после инцидента в Страсбурге вновь открыли рождественскую ярмарку. Правда, уже под усиленной охраной.

К слову о ярмарках. Традиционные рождественские ярмарки проходят во многих городах Европы и мира. А одними из самых ярких в Европе остаются немецкие. О том, «с чем их едят» вы можете почитать в нашем материале «Рождественские ярмарки в Германии: необходимый праздник в самый темный месяц года».

Украинские города только готовятся окунуться в праздничную атмосферу. Первые рождественские городки Киева откроются уже в ближайшие выходные, а пока что в столице идут активные приготовления. Подробнее о том, куда пойти за праздничной атмосферой, читайте в еще одном материале на УНИАН.

На этой неделе наши читатели также не заинтересовались другой необычной новостью. Президент Петр Порошенко во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и генеральным директором ОАО «Укрпошта» Игорем Смелянским приказал… обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения «Укрпошты» в сельской местности.

Напомним, ранее «Укрпошта» неоднократно заявляла, что адресная доставка пенсий является убыточным занятием и там намерены отказаться от этого. Такое решение поставило под угрозу получение выплат теми пенсионерами, которые еще получают деньги наличными, а не на банковскую карточку. Споры вокруг этой истории продолжаются долго, но тут в дело решил вмешаться лично президент. Правда, полномочий у главы государства давать подобные указания нет. Рекомендовать, просить и тому подобное – всегда пожалуйста. Но Порошенко требует. Требует от предприятия, пусть и государственного, работать себе в убыток. «Позиция первая, чтобы мы не допустили увеличение тарифов на доставку пенсий. Вторая позиция, что мы должны прекратить закрытие почтовых отделений в селах, особенно в отдаленных селах. Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса «Укрпошты»», - подчеркнул президент.

По его словам, он инициировал внесение в государственный бюджет 500 млн грн, которые должны компенсировать убытки «Укрпошты» для доставки пенсий. Также он приказал прекратить увольнения почтальонов. «Потому что это не просто доставка пенсий, это не просто доставка газет, журналов или почтовых сообщений, или их отправление. Это фактически может для кого-то, для пожилого человека, единственная связь с миром», - сказал Порошенко.

С этой точки зрения, он конечно прав – есть категория людей, которые не могут ехать или идти несколько километров в одну сторону в почтовое отделение, чтобы получить ту же пенсию. Тем более, учитывая транспортную инфраструктуру, вернее ее отсутствие. А банковская система развита в крупных городах, в селах с этим все еще плохо.

С другой стороны, есть подозрение, что таким образом команда Порошенко решила включится в «полевую» работу в рамках подготовки к будущим выборам. Ведь аудитория соцсетей, «порохоботов» и прочих прикормленных блогеров, на которые были брошены в последние годы большие силы, вряд ли обеспечат хорошие результаты на выборах. Аккаунты в Facebook не голосуют, да и сама аудитория ФБ более инертна в реальной политической жизни. Пенсионеры – другое дело. А лучшими агитаторами для такого электората в сельской местности остаются как раз почтальоны.

Еще один странный момент этой встречи – совет Порошенко гендиректору «Укрпошты» Игорю Смелянскому пересмотреть свою зарплату. Она, мол, слишком большая. Но, объективно говоря, если Порошенко хочет, чтобы предприятиями такого масштаба руководили профессионалы, им нужно и платить соответствующе. Кроме того, размер оклада директора госпредприятия определяется Кабмином. В этой связи странно обращаться по этому поводу к руководителю «Укрпошты».

Всего вам доброго и хороших новостей!

Александр Топчий