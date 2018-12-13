В МИД РФ пригрозили Европе "переходом на дрова" в случае блокировки "Северного потока-2"

Спикер российского МИД считает, что Америка через Украину занимается «попытками испортить те самые прекрасные энергетические связи, которые на протяжении десятилетий были у России с Европой».

В МИД России предподположили, что в случае блокирования строительства российского газопровода «Северный поток-2» Европа будет вынуждена перейти на дрова.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова, комментируя резолюцию Европейского парламента относительно строительства газопровода «Северный поток-2».

«Мы не первый раз сталкиваемся с блокированием энергетических проектов, мирных, выгодных, перспективных, со стороны европейских политиков. Вы же прекрасно понимаете, что многие из них, которые выдают себя за выразителей мнения людей и обывателей, просто содержатся определенными лоббистскими группами, а иногда просто специальными структурами», - сказала Захарова.

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По ее словам, выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию «современного характера — это безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях».

Захарова заявила, что это большой вопрос - что хотели сказать этой резолюцией депутаты Европарламента.

«Если они рассчитывают на глобальное потепление, то это хорошая перспективная история, вопрос только в сроках. Если они не рассчитывают на глобальное потепление, то на что же они рассчитывают? В определенных странах закрываются АЭС, при этом от российского газа призывают отказаться, на дрова будут переходить? За дровами тоже известно, куда надо ходить и куда надо ездить», - сказала Захарова.

«Чьи интересы выражают эти люди? Если они заявляют, что выражают интересы обывателя, то это ложь. Обывателю нужно тепло и чтобы это тепло было предоставлено за оптимальные деньги», - сказала Захарова.

По ее словам, сотрудничество в сфере энергетики между Москвой и европейскими государствами не прерывалось, несмотря ни на какие политические кризисы.

«И это не заявление российской стороны, это то, что фиксируют европейцы, европейские предприниматели: тепло приходило к ним каждую зиму без каких-либо условий. А кто все время, так сказать, портил эту атмосферу? Это были, к сожалению, украинские политические деятели, за которыми стояли, в частности, их американские кураторы», - объявила Захарова.

По ее словам, Вашингтон «каждый раз занимался шантажом по проблематике энергетического взаимодействия».

«Выдавая это за якобы давление России на Украину, а на самом деле просто занимаясь впрямую попытками испортить те самые прекрасные энергетические связи, которые на протяжении десятилетий были у России с Европой», - сказала Захарова.

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент призвал страны-члены Европейского Союза отказаться от строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море. Соответствующую резолюцию о состоянии внедрения Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом поддержали 433 депутата.

30 депутатов ЕП воздержались и 105 проголосовали против его принятия.

"Европейский Союз вновь повторяет важную роль Украины для европейской энергетической сети поставок, осуждает сооружение газопровода" Северный поток-2 ", поскольку это политический проект, который представляет угрозу европейской безопасности и является усилием по диверсификации энергетических поставок, и призывает к отмене проекта", - говорится в резолюции.

Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины строится рядом с уже существующим "Северным потоком-1". Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд. 29 ноября В «Газпроме» заявили о завершении прокладки труб газопровода «Северный поток-2» в прибрежной зоне Германии. Украина выступает против строительства "Северного потока-2".