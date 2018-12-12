Круговая порука: что позволяет Насирову и другим чиновникам восстанавливаться в должности через суды

Помимо восстановления на службе, по словам адвоката Любомира Дроздовского, Насирову также предусмотрена компенсация за вынужденный прогул – чуть больше 180 тысяч гривен. Причем, Роман Насиров не преминул тут же пропиариться на этом, пообещав в эфире одного из телеканалов потратить всю сумму на помощь захваченных Россией украинским морякам.

Кроме того, восстановленный в должности чиновник пообещал, что уже 12 декабря выйдет на работу. Правда, в среду в ГФС он так и не появился. Пояснил, что необходимо соблюдать формальную процедуру – решение Кабмина, позволяющее Насирову снова приступить к обязанностям.

Тем временем, в Кабинете министров пообещали оспорить решение суда о восстановлении Романа Насирова. «Правительство приняло абсолютно законное решение об увольнении Насирова и, конечно, будет подавать апелляцию на решение о его восстановлении в должности», - отметил народный депутат, представитель Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко.

Ближе к вечеру среды, 12 декабря, в Окружном админсуде разъяснили, что решение об увольнении Романа Насирова основывалось исключительно на наличии у него двойного гражданства. В своем иске чиновник опровергал этот факт, и из-за этого считал решение об увольнении противоправным. Также он настаивал на том, что решение об увольнении принималось с нарушением, поскольку ему не предшествовало соответствующее представление премьер-министра Украины.

Как установил суд, единственным документом, в котором упоминается наличие у Насирова двойного гражданства - адресованное министру финансов Украины письмо посольства Великобритании, в котором говорится о предоставлении НАБУ какой-то информации о нем и, в частности, о его британском паспорте. В письме также обещают предоставить материалы, подтверждающие двойное гражданство Насирова.

Но восстановление главы ГФС Насирова – далеко не первый случай, когда судебная система играет на руку оскандалившимся коррупционерам.

«Неправильное» увольнение

Отстранение Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования – главного фискала подозревали в том, что чиновник в 2015-2016 годы, действуя в интересах беглого народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило ущерб государству почти на 2 млрд грн – произошло еще 3 марта 2017 года. Тогда же у чиновника и обнаружился британский паспорт.

Если не вдаваться в перипетии расследования злоупотреблений Насирова, стоит отметить, что уже тогда чиновник всячески отрицал наличие иностранного подданства. Однако посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф заявила, что Насиров действительно владеет британским паспортом.

Впрочем, это не помешало Кабмину тянуть с увольнением главы ГФС, он почти год оставался в статусе отстраненного от должности.

«Считаю недопустимым то, что человек, который уже стал символом коррупции и открыто нарушил закон о государственной службе, имея не только украинское гражданство, формально остается главой ГФС уже почти год с момента отстранения», - заявлял экс-глава Минфина Александр Данилюк, который и ходатайствовал об увольнении Насирова.

К тому же, то, что Насиров лишь отстранен, а не уволен, по словам тогдашнего замминистра финансов Оксаны Маркаровой, не давало занять его место новому руководителю.

«Насиров был очень удобным человеком на должности руководителя ГФС, как для президента, так и для премьер-министра, потому его и не спешили увольнять», - разъясняет проволочку со стороны Кабмина исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк.

По ее словам, на самом деле, восстановление Насирова в должности через суд – показатель провала судебной реформы. «Суды довольно часто выносят необоснованные решения относительно уволенных госслужащих. Особенно тогда, когда подобные решения выносятся насчет обвиняемого лица, например, дело Насирова слушается в суде уже несколько месяцев. То есть суды выносят те решения, которые кому-то выгодны», - добавляет Каленюк.

Впрочем, как уже было сказано выше, конкретно в случае с Насировым основанием для его увольнения стало наличие у него британского подданства. Однако Кабмин и другие уполномоченные ведомства не предоставили суду четких доказательств этого факта. В частности, по словам председательствующей в деле об увольнении Романа Насирова судьи Окружного админсуда Киева Натальи Клименчук, суд несколько раз обращался за соответствующими документами к компетентным органам, но за все время рассмотрения дела они лишь подтвердили, что располагают информацией о двойном гражданстве Насирова, не предоставив никаких документальных доказательств.

Поскольку суд не сумел установить факт британского гражданства экс-чиновника, и был сделан вывод о безосновательности его увольнения.

«Если Насиров был уволен по причине приобретения гражданства другой страны и Кабмин не смог доказать суду это обстоятельство, никаких других вариантов решения суда и быть не могло», - отмечает управляющий партнер АБ «Радзиевский и партнеры» Юрий Радзиевский.

С другой стороны, ситуация с Насировым демонстрирует и неэффективность реформ всей правоохранительной сферы, ведь прокуроры в судах тоже не торопятся представлять доказательства тех или иных преступлений чиновников, а до этого следователи кое-как собирают факты их коррупционных или других проступков. Настоящая круговая порука…

Не Насировым единым

К примеру, немногим раньше Насирова восстановиться в должности через суд сумел экс-глава ГСЧС Украины Сергей Бочковский, которого 25 марта 2015 года, вместе с его бывшим первым заместителем Василием Стоецким, публично задерживали прямо в зале заседаний Кабмина. Обоим инкриминировали организацию преступных схем по закупке горючего у частных компаний по завышенным ценам. По данным правоохранителей, экс-чиновники нанесли государству ущерб на сумму свыше 6,6 млн грн.

26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Бочковского в должности, а 7 августа Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении чиновника на посту главы ГСЧС и обязал выплатить ему зарплату за вынужденный прогул в размере более чем 546 тыс грн. Аналогичное решение было принято судом и в отношении Стоецкого.

Чуть раньше, в январе текущего года, суд восстановил в должности и экс-начальника управления уголовного розыска Национальной полиции Киева Леонида Куряту, подозреваемого по делу о стрельбе в с. Княжичи (Киевская область). Основанием для восстановления стало то, что Генпрокуратура не предоставила материалы служебного расследования по обстоятельствам событий с участием полицейских в Княжичах. Суд также обязал управление Национальной полиции выплатить Куряте заработную плату в размере 104 тыс грн.

А совсем недавно, в октябре текущего года, тот же Окружной админсуд столицы восстановил в должности председателя Государственной авиационной службы Дениса Антонюка, которого подозревали в коррупции при выдаче прав на эксплуатацию авиамаршрутов, а также в монополизации авиарынка и препятствовании новым авиакомпаниям в выполнении полетов в Украину. Суд обязал Госавиаслужбу выплатить ему 269 тыс грн. зарплаты.

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего Игар Тышкевич объясняет, что причиной такого количества восстановления в должностях чиновников является то, что в Украине во всех ветках власти искажено представление о функциях, которые они должны выполнять. «Назвать человека коррупционером или преступником по закону может только суд. И если человека увольняли с нарушением процедур, то возникают вопросы к квалификации исполнителей – депутатов, министров, судей. Если чиновник не имеет уважения к своей должности или институции, в которой он работает, то его должность попросту превращается в «место для кормления». Дело Насирова – это только симптом болезни общества, в котором и президент, и другие ветки власти не имеют уважения друг к другу», - считает Тышкевич.

«Судьи вместо того, чтобы устанавливать правосудие, фактически ищут пути, как вывести из-под удара представителей системы, значительная часть которых до сих пор остается во власти», - добавляет исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

В целом же, после таких судебных решений, не удивительно, что в соцсетях, хоть и со скепсисом, но начали обсуждать и возможность восстановления в должности даже беглого экс-президента Виктора Януковича. Подтянуть к его делу доказательства «неправильного» отстранения с должности при полной апатии правоохранителей, многие из которых все еще верны делу «золотого батона» – дело нескольких манипуляций украинскими законами. Схема-то работает.

Анастасия Заремба