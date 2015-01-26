В Раде зарегистрировали законопроект о возможности мобилизации народных депутатов

Народный депутат от группы "Экономическое развитие" Валентин Ничипоренко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (о мобилизации народных депутатов Украины) (№1771-1).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Так, из Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" изымается абзац девятый части первой статьи 23, в котором говорится о том, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, среди прочего, народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Читайте такжеПутин предложит украинским мужчинам "пересидеть" мобилизацию в РФ

Кроме того, закон предлагается дополнить статьей 23-1 "Особенности прохождения военной службы при мобилизации народными депутатами Украины и депутатами Верховной Рады Автономной Республики Крым".

Согласно этой статье, народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым имеют право отбыть на военную службу во время мобилизации в места выполнения боевых заданий Вооруженными силами Украины в межсессионный период и дни, когда нет пленарных заседаний.

Решение относительно функциональных обязанностей депутата в местах выполнения боевых заданий принимается по согласованию депутата с лицами, в компетенции которых находится ведение данного вопроса.