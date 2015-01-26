В Украине 28 и 30 января пройдет активная фаза мобилизации

Об этом сообщила спикер Министерства обороны Виктория Кушнир. «28 и 30 января пройдет активная фаза мобилизационного процесса – отправка в учебные центры», - отметила она.

Читайте такжеПолторак: Нельзя мобилизировать всех без разбора

Также Виктория Кушнир добавила, что полностью определены потребности для мобилизации техники народного хозяйства.

Как сообщал УНИАН, мобилизация в 2015 году пройдет в три этапа и продлится с января по август. На протяжении года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тыс. украинцев. Также в этом году планируется провести призыв 40 тыс. граждан на срочную военную службу.