Компания eBay пообещала снять со своего сайта товары с символикой "ДНР"

Теперь украинская сторона ожидает аналогичных действий от компании Amazon Inc.

Компания eBay, специализирующаяся на продаже товаров в интернете, пообещала снять со своего сайта товары с символикой террористических образований с оккупированной Россией части Донбасса.

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Об этом говорится в сообщении посольства США в Facebook.

"По результатам обращения посла Украины в США Валерия Чалого к руководству компании eBay Inc. с призывом снять с сайта ebay.com товары с символикой террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» посольство получило официальный ответ, в котором четко указано, что компания осуществит необходимые меры и уберет со своего веб-сайта упомянутую продукцию, поскольку эти две организации включены в санкционные списки США и ЕС, а деньги, полученные от продажи указанных товаров, могут быть использованы для их финансовой поддержки", - говорится в сообщении.

"Ожидаем соответствующих шагов Amazon Inc", - заявили украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября посольство Украины обратилось к Amazon и eBay с призывом снять товары с символикой террористических образований оккупированного Донбасса.