Крымский мост начал проседать - появилась реакция России
09:43, 21 ноября 2018Политика
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О том, что незаконно построенный Россией Керченский мост смещается, свидетельствуют результаты космической съемки.
Иллюстрация / REUTERS
В России информацию о проседании Крымского моста назвали "мифом".
Такое заявление было опубликовано на официальной странице инфоцентра "Крымский мост" в Facebook.
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"Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда ;) Думал, придумать уже нечего, но #крымскиймост_мифы пополняются :)", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, незаконно построенный Россией Керченский мост смещается. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. В частности, зафиксировано несколько критических участков Крымского моста, где происходят процессы смещения
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