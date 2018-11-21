Крымский мост начал проседать - появилась реакция России

О том, что незаконно построенный Россией Керченский мост смещается, свидетельствуют результаты космической съемки.

В России информацию о проседании Крымского моста назвали "мифом".

Такое заявление было опубликовано на официальной странице инфоцентра "Крымский мост" в Facebook.

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"Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда ;) Думал, придумать уже нечего, но #крымскиймост_мифы пополняются :)", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, незаконно построенный Россией Керченский мост смещается. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. В частности, зафиксировано несколько критических участков Крымского моста, где происходят процессы смещения