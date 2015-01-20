СБУ проводит контртеррористические мероприятия в Запорожской области: подрывников моста уже установили

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

По его словам, председатель СБУ Валентин Наливайченко дал соответствующие указания по осуществлению в области контртеррористических действий.

"При координации СНБО Служба безопасности, МВД, Национальная гвардия и Генеральная прокуратура осуществляют оперативно-следственные действия с целью расследования диверсии и задержания исполнителей. Диверсионная группа, совершившая это преступление, установлена. Продолжается операция по задержанию или уничтожению диверсантов", - написал Лубкивский.

Прокурор Запорожской области Александр Шацкий сообщил корреспонденту УНИАН, что взрыв на железнодорожном мосту в Розовском районе Запорожской области, произошедший сегодня в 15.03 уже квалифицирован по статье «террористический акт»

«Произошедшее квалифицируется, как подрыв – по статье 258 Уголовного кодекса Украины – (террористический акт)», - сообщил прокурор.

Шацкий также уточнил, что в результате взрыва, приведшего к повреждению мостовых конструкций и железнодорожного полотна, с рельс сошли 13 вагонов железнодорожного состава.

«Сейчас на месте происшествия уже находятся представители правоохранительных органов района, по их информации сошли с рельс 13 вагонов: несколько пустых и несколько с рудой», - сказал прокурор.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в 15.03 в Розовском районе Запорожской области неподалеку от с. Кузнецовка, приблизительно в 5 километрах от границы с Донецкой областью, неизвестные взорвали железнодорожный мост в момент прохождения по нему грузового состава.

В результате повреждения моста и железнодорожного полотна часть состава сошла с рельс. Информации о пострадавших нет.