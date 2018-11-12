Геращенко призывает ЕС усилить санкции против России из-за фейковых "выборов" на Донбассе

Она назвала фарсом незаконные "выборы" боевиков на временно оккупированном Донбассе.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призывает страны Европейского Союза не только выразить беспокойство из-за фейковых «выборов» на Донбассе, а усилить санкции против Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время Седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве.

«В это воскресенье состоялся фарс, организованный Кремлем на оккупированных территориях Донбасса, который называется псевдовыборы. Чем этот фарс настолько опасен? Это полностью повторение сценария 2014 года, когда из-за псевдовыборов, организованных Москвой, не только были сорваны мирные переговоры в Минске, но затем произошла значительная дестабилизация на фронте», - отметила Геращенко.

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По ее словам, после так называемых «выборов» оккупантов на Донбассе в 2014 году произошло обострение ситуации с безопасностью и политической ситуации, «погибли тысячи наших ребят, после того были страшные трагедии Донецкого аэропорта, Дебальцево». «Вот к чему тащит нас Москва», - подчеркнула она.

«Очень важно, чтобы все наши европейские партнеры, которые осудили эти псевдовыборы на Донбассе, не просто ограничились беспокойством, а ужесточили санкции против страны-агрессора», - считает Геращенко.

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРЛДО – это нарушение Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.