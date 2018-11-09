Холодницкий потерял доверие, власть должна отреагировать - еврокомиссар Хан

Йоханнес Хан подчеркнул, что власть Украины должна обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан подчеркивает, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий потерял доверие, поэтому украинская власть должна предпринять соответствующие шаги для восстановления доверия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом еврокомиссар сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Украина должна обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов, задействованных в системе уголовного правосудия», - заявил Хан.

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«Я очень обеспокоен утратой доверия к специализированному антикоррупционному прокурору, который был уличен в серьезном нарушении правил профессиональной этики, но продолжает исполнять свои обязанности», - подчеркнул еврокомиссар.

«Я настоятельно призываю украинскую власть предпринять необходимые шаги, чтобы восстановить это доверие», - подчеркнул Хан.

Напомним, 30 марта генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос увольнения руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Ему вменяют передачу информации подозреваемым в коррупции, давление на свидетелей, коллег и судей.

Почти через полгода, 26 июля, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров отказалась уволить Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В посольстве США в Украине и "Transparency International" призвали Холодницкого добровольно уйти в отставку ради сохранения репутации своего учреждения. В итоге генеральный прокурор Юрий Луценко подписал приказ о вынесении выговора руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.