Разведка боем: зачем Украине закон о расширении контроля в Черном море

8 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о правовом режиме прилегающей зоны Украины, который фактически увеличит территорию контроля в Черном море - прилегающей зоной Украины станет морской район, граничащий с территориальным морем Украины на расстоянии 24 морских миль вместо нынешних 12 миль.

Еще до войны на Донбассе Украина предлагала обсудить разные варианты расширения прилегающей зоны в Черном море, но это не устраивало россиян, поскольку так Украина могла получить обширную узаконенную экономическую зону. К примеру, обсуждался вариант, по которому акватория морей контролировалась бы международным морским правом, на что россияне, конечно же, не согласились. Ведь, благодаря такому подходу, Украина могла бы получить возможность разработки черноморского шельфа без согласования с Россией, запрашивая для этого международные компании. Кроме того, в этом случае в акваторию, опять-таки, без согласования с РФ, могли бы получить право заходить военные корабли других государств…

Учитывая сложившуюся непростую ситуацию на море, ряд американских экспертов считают, что в Азовском море и Черном морях уже давно необходимо проложить некую «красную линию» и, в случае ее нарушения Россией, Украина уже вполне законно сможет перейти к военным действиям. Но это лишь взгляд со стороны.

Как известно, ситуация усугубилась в связи с обострением в Азовском море, потому что там использование акватории моря происходит на основании подписанного с РФ еще в 2003 году договора. Тогда позиция Украины была не самая сильная и потому договор был подписан с ущербом для нашей страны. Эти недостатки в договоре российские власти используют и сейчас, в частности, производят многочасовые остановки и досмотры кораблей, тем самым ухудшая экономическую ситуацию для украинских портов.

Учитывая сложившуюся непростую ситуацию на море, ряд американских экспертов считают, что в Азовском море и Черном морях уже давно необходимо проложить некую «красную линию» и, в случае ее нарушения Россией, Украина уже вполне законно сможет перейти к военным действиям

Что же касается принятого в первом чтении законопроекта о правовом режиме прилегающей зоны Украины - это один из искомых путей преодоления проблем с Россией. По моему мнению, это возможность получить контроль на 24 мили, опробовать такой сценарий на Черном море, чтобы впоследствии применить такое же разделение моря и в акватории Азовского моря. За счет этого законопроекта у Украины появится возможность нарастить корабельную мощь.

Однозначно можно сказать, что реакция на это со стороны РФ будет негативной – например, Россия может попытаться перекрыть доступ в Азовское море для всех кораблей, кроме российских, возможно, применить очередные экономические санкции и, в конечном счете, попытаться провести эту «красную линию» самим, что только ухудшит ситуацию.

Что же касается принятого в первом чтении законопроекта о правовом режиме прилегающей зоны Украины - это один из искомых путей преодоления проблем с Россией

Думаю, возможность работы такого законопроекта – 60/40%, потому что, за счет принятия документа в первом чтении, в дальнейшем мы сможем наблюдать реакцию на него не только России, но и мирового сообщества. Таким образом, вполне возможно, что этот законопроект – некая проверка, тот случай, когда важнее сама реакция на документ, а не результат.

Игорь Романенко, военный эксперт, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины