Силы АТО отразили атаку на аэропорт, боевики эвакуируют раненых и убитых – журналист

Об этом в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

«Донецкий аэропорт, 14.00, 16 января. С утра было тихо. Затем противник предпринял новый штурм, точно по сценарию прошедших двух суток. Прицельный огонь танков, артобстрел, затем ближний бой силами штурмовых групп. Наша артиллерия открыла ответный огонь, атака отбита», - написал он.

Читайте такжеПорошенко о штурме Донецкого аэропорта: Вчера "киборги" осуществили невозможное«После этого активные действия прекратились. Сейчас редкие выстрелы звучат, но российские подразделения "Спарты" устроили дымовую завесу в терминале для прикрытия эвакуации своих многочисленных раненых и убитых. Все в дыму. Пока спокойно. Но вряд ли это надолго», - добавил Бутусов.

По его данным, боем в районе аэропорта сейчас руководит лично комбриг 93-й бригады Микац. «Это достойный командир, который прекрасно понимает обстановку. Но оперативные решения принимает не он. Наши держатся. Хотя это и не просто. Нужны масштабные действия», - считает эксперт.