Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу на закрытие дела «рюкзаков Авакова»

Активисты Центра противодействия коррупции заявили, что Апелляционный суд окончательно «похоронил» дело «рюкзаков Авакова».

Апелляционный суд города Киева отказал в удовлетворении жалобы Центра противодействия коррупции на повторный отказ Соломенского районного суда Киева в обжаловании закрытия дела в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении 14,5 млн грн при закупке рюкзаков для военнослужащих Нацгвардии.

Как сообщили УНИАН в ЦПК, таким образом любые юридические возможности возобновить дело в отношении главных фигурантов «дела рюкзаков» окончательно потеряны.

В этой связи сказано, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Снигерёв во время судебного заседания заявил, что ЦПК является заявителем по делу «в широком смысле», но не является заявителем «по документам».

При этом, активисты заявили, что «такого понятия нет в действующем законодательстве - непонятно, почему суд вообще принял такие« аргументы».

Также сказано, что прокурор подготовил возражения с приложениями, с которыми адвокат ЦПК Елена Щербань должна была ознакомиться за 15 минут во время перерыва в судебном заседании - это 39 страниц.

Суд отказал в просьбе перенести заседание, чтобы ознакомиться с материалами дела. «Получается, дело рассмотрели молниеносно быстро - за полтора часа», - говорится в сообщении.

Адвокат ЦПК Елена Щербань заявила, что «в приложениях была докладная записка, которая фактически подтверждает, что дело началось после заявления ЦПК». «Это также подтверждает НАБУ в своем официальном ответе, который мы приобщили к материалам дела. Однако суд закрыл глаза на эти аргументы. Мы категорически не согласны с решением суда, но не можем его обжаловать», - сказала она.

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Справка УНИАН. 31 октября 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД задержали Александра Авакова - сына главы МВД Арсена Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Авакову сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Аваков отверг обвинения в адрес сына.

12 июля стало известно о вынесении прокурором САП постановления о закрытии уголовного производства по подозрению Авакова-младшего и Чеботаря.

В САП объяснили закрытие производства в отношении сына Авакова и Чеботаря отсутствием доказательств их осведомленности в ненадлежащем качестве рюкзаков. По данным САП, третий подозреваемый по делу - Владимир Литвин - после ознакомления с материалами производства дал показания, что именно он совершил единолично преступление.