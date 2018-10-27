Порошенко назначил нового руководителя ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях
14:28, 27 октября 2018Политика
329 0
До этого полковник Карпенко занимал должность заместителя начальника Донецкого УСБУ.
Порошенко назначил нового руководителя ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях \ УНИАН
Президент Петр Порошенко назначил Александра Карпенко начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Читайте такжеПорошенко назначил спикера МИД Бецу послом в Эстонии
Соответствующий указ № 347/2018 от 26 октября опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Карпенко Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в указе.
До этого полковник Карпенко занимал должность заместителя начальника Донецкого УСБУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter