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Порошенко назначил нового руководителя ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях

14:28, 27 октября 2018
Политика
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Порошенко назначил нового руководителя ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях \ УНИАН

Президент Петр Порошенко назначил Александра Карпенко начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

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Соответствующий указ № 347/2018 от 26 октября опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Карпенко Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в указе.

До этого полковник Карпенко занимал должность заместителя начальника Донецкого УСБУ.

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Теги: #СБУ#Петр Порошенко