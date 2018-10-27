Порошенко назначил нового руководителя ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях

До этого полковник Карпенко занимал должность заместителя начальника Донецкого УСБУ.

Президент Петр Порошенко назначил Александра Карпенко начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях. Читайте такжеПорошенко назначил спикера МИД Бецу послом в Эстонии Соответствующий указ № 347/2018 от 26 октября опубликован на сайте главы государства. "Назначить Карпенко Александра Ивановича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях", - говорится в указе. До этого полковник Карпенко занимал должность заместителя начальника Донецкого УСБУ.

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