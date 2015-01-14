Украинцев призывают выйти на марш единства из-за трагедии под Волновахой

Информацию об этом распространяют в анонсе события в Facebook, передает ТСН.

Пользователи Сети призывают выйти на этот марш и президента Украины Петра Порошенко.

Читайте такжеМИД об обстреле автобуса под Волновахой: "террористы сознательно целились в мирных граждан"

Также они просят пригласить на марш единства и мировых лидеров. К участию в марше приглашаются общественные организации и т.д. Похожие акции могут произойти не только в Киеве.

"Для украинцев наши жертвы менее весомы, чем для французов их?", - говорится в описании события.