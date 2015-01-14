Украинцев призывают выйти на марш единства из-за трагедии под Волновахой
03:42, 14 января 2015Политика
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В воскресенье на Майдане Независимости в Киеве может состояться мирный марш солидарности из-за убийства мирных украинских граждан в результате обстрела автобуса под Волновахой.
Пользователи Сети призывают выйти на этот марш и президента Украины Петра Порошенко /ТСН
Информацию об этом распространяют в анонсе события в Facebook, передает ТСН.
Пользователи Сети призывают выйти на этот марш и президента Украины Петра Порошенко.
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Также они просят пригласить на марш единства и мировых лидеров. К участию в марше приглашаются общественные организации и т.д. Похожие акции могут произойти не только в Киеве.
"Для украинцев наши жертвы менее весомы, чем для французов их?", - говорится в описании события.
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