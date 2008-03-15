Ющенко пока не имеет права говорить о завершении дела Гонгадзе?

“После вынесения приговора мы можем сказать: преступление частично наказано”. Об этом в интервью Радио Свобода заявила вдова убитого журналиста Мирослава Гонгадзе. По ее мнению, вынесенный в субботу приговор юридически закрепляет факт, что во времена режима Кучмы подразделения или отдельных работников милиции использовали для выполнения политически заказных преступлений.

В то же время, считает Мирослава Гонгадзе, наказание исполнителей преступления нельзя считать завершением дела. На скамью подсудимых должны сесть организаторы и заказчики убийства. “До тех пор, пока наказания не понесут все причастные к убийству Георгия, ни президент, ни другие высокопоставленные должностные лица не имеют права сказать обществу и международному сообществу, что дело Гонгадзе завершено”, - заявила Мирослава Гонгадзе. Потому что приговор получили лишь работники милиции, которых высокопоставленные должностные лица использовали для убийства гражданина Украины и журналиста, подчеркнула она.