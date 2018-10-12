Украина и Япония подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере обороны

В Токио состоялись первые украинско-японские консультации по вопросам безопасности.

Министерства обороны Украины и Японии подписали Меморандум о сотрудничестве и обменах в сфере обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"12 октября 2018 года в Токио состоялись первые украинско-японские консультации по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

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Украинскую сторону представляли заместитель главы МИД Василий Боднар и заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции, генерал-лейтенант Анатолий Петренко. Японскую сторону представляли заместитель помощника министра иностранных дел, посол Хидеки Уяма и генеральный директор по вопросам международного сотрудничества Минобороны Хидео Сузуки.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе связанных с политикой безопасности и обороны их стран, ситуацию в области безопасности в соответствующих регионах, а также двустороннее сотрудничество", - отметили в ведомстве.

"Во время визита был подписан Меморандум между министерствами обороны Украины и Японии о сотрудничестве и обменах в сфере обороны", - добавили в МИД.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 12 октября, которое предусматривает неотложные меры по защите национальных интересов Украины на юге и востоке, а также на Черном и Азовском морях.