Канал 1+1 стал лидером просмотра по всех аудиториях в Новогодние дни

Кроме того, 31 декабря 1+1 получил лидерскую позицию среди всех телеканалов, собрав долю 17,4% по целевой аудитории 18-54 по всей Украине.

Читайте такжеВ Украине вспыхнула дискуссия, закрыть "Интер" или бойкотировать: все точки зрения

Именно 1+1 украинские телезрители выбрали для встречи Нового года - в Новогоднюю Ночь (23:00-1:00) доля канала составила 30,3%, тогда как ближайший конкурент собрал 21,6%. В Новогоднюю ночь 1+1 также лидировал по всей зрительской аудитории, 4+, вся Украина, с долей 29,1%.