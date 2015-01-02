Канал 1+1 стал лидером просмотра по всех аудиториях в Новогодние дни
16:26, 02 января 2015Политика
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31 декабря и 1 января канал 1+1 стал лидером просмотра в прайм-тайм, собрав долю 23,1% и 19,0% соответственно, по аудитории 18-54 по всей Украине.
1+1 стал лидером просмотра в прайм-тайм / molbuk.ua
Кроме того, 31 декабря 1+1 получил лидерскую позицию среди всех телеканалов, собрав долю 17,4% по целевой аудитории 18-54 по всей Украине.
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Именно 1+1 украинские телезрители выбрали для встречи Нового года - в Новогоднюю Ночь (23:00-1:00) доля канала составила 30,3%, тогда как ближайший конкурент собрал 21,6%. В Новогоднюю ночь 1+1 также лидировал по всей зрительской аудитории, 4+, вся Украина, с долей 29,1%.
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