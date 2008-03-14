Тимошенко заявляет, что ее правительства страна ждала 17 лет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что ждет от налоговой службы “экстраординарных достижений”.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции премьер-министр заявила, что за время ее работы “таможенные службы обеспечили поступлений в бюджеты больше, чем налоговые, а должно быть наоборот... Простое выполнение поставленного плана не будет считаться достижением. Не будет считаться достижением даже среднее превышение поставленного плана, а будут считаться результатами экстраординарные достижения, которые будут в тех или иных областях относительно поставленного плана", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также заявила, что в отношении руководителей налоговых служб тех регионов, где показатель налоговой нагрузки будет наименьшим, будет рассматриваться кадровый вопрос. «По результатам марта-апреля, если будут три наихудшие области, уважаемые друзья, извините, но будем полностью кадрово менять ситуацию. У нас нет времени, Украина 17 лет ждала, пока придет команда, способная не брать взятки, а давать стране результат. Это долго», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины в январе-феврале 2008 года перечислила в общий фонд государственного бюджета 15,7 млрд. грн. налогов, что на 2,3% больше плана и на 35,1%, или 4,1 млрд. грн., больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В частности, по налогу на прибыль поступило 5,5 млрд. грн., что на 2,1 млрд. грн., или 61,8%, больше января-февраля прошлого года, по НДС – 7,1 млрд. грн., что на 1,7 млрд. грн., или 32,2%, больше.

Сумма возмещенного НДС выросла на 63,6%, или на 1,6 млрд. грн.; сверх бюджетного ресурса дополнительно возмещено почти 1 млрд. грн.

От налога с дохода физических лиц поступило 5 млрд. 439,4 млн. грн., что на 43,6% больше аналогичного показателя прошлого года.