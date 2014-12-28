Профильный комитет заседал до часа ночи и рассмотрел все поправки к Бюджетному кодексу

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на заседании в субботу, 27 декабря, рассмотрел все поправки в Бюджетный кодекс.

Об этом сообщил секретарь комитета, депутат от парламентской фракции «Народный фронт» Владимир Шкварилюк, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народного фронта».

По его словам, заседание комитета продолжалось до часа ночи.

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«Было рассмотрено около 530 поправок, все принципиальные из них были поддержаны не только депутатами от «Народного фронта», но и представителями фракций «Блока Петра Порошенко», «Батькивщины», «Самопомочи» и Радикальной партии», – подчеркнул Шкварилюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 декабря, Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2015 год (№1000). А так же во втором чтении рассмотрит: законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины (касающиеся налоговой реформы) (№1587), законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию налогового контроля за трансфертным ценообразованием (№1264-1), законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно стабилизации платежного баланса) (№1563).

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Кроме того, во втором чтении будут рассматриваться законопроекты, которые касаются реформирования общеобязательного государственного социального страхования и легализации Фонда оплаты труда (№1573); мер, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков (№1564); изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно реформы межбюджетных отношений) (№1557) и относительно изменений в закон «О моратории на взимание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте» относительно усиления защиты прав заемщиков (№1610).