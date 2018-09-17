Ляшко похвастался своим походом в лес по грибы с женой и личным фотографом (фото)

Главный радикал показал снимки из осеннего леса.

Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, открыл грибной сезон. Фотографии похода в осенний лес народный депутат загрузил на свою страницу в соцальной сети Facebook и уточнил, что они с женой Роситой брали только белые грибы.

"Страна" детально разобрала фотосессию Ляшко. Сначала хотелось бы отметить качество снимков. Сделаны они на профессиональную камеру и подкорректированы в фоторедакторе: отличный свет, яркость, тон лица и цвет.

Также стоит обратить внимание на то, что Олег Валерьевич или в кепке или ракурс подобран так, что не видна его лысина. Журналисты уже сообщали о том, что Ляшко ужасно комплексует по этому поводу. Как рассказали в ближайшем окружении Олега Ляшко, борется с лысиной нардеп пока по средствам профессионализма фотографов и графического редактора Adobe Photoshop.

Как известно, фотографом радикала сейчас работает Осман Каримов, который когда-то был "личником" (личным фотографом) президента Узбекистана. По словам источника, Ляшко всегда просит Каримова "демонстрировать на снимках лучшие стороны и человеческие качества", но и не забывать о внешнем виде.

Скорее всего, именно Каримова главный радикал захватил с собой и в осенний лес.

Конечно же, журналисты разобрали "лесной гардероб" главного радикала. Все вещи от американского бренда Sitka GEAR нашли в онлайн-магазине "Сапсан".

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Как указано на официальном сайте, компания Sitka GEAR была основана в 2005 и очень быстро стала одной из самых известных компаний США выпускающих одежду для охоты. Компания также изготавливает одежду для туризма в монохромных окрасках. Работает с легкими, водоотталкивающими или водостойкими прочными тканями, которые позволяют испарять избыток влаги, растягиваются, улучшая мобильность и не создают шума при движении. Ткани поглощают ультрафиолетовые лучи, что особенно важно для охоты на копытных животных.

На Олеге Ляшко кепка, футболка и брюки американского бренда. Вся эта экипировка тянет на €227 или 7192 гривень.

Внимание также привлекло то, что на многих снимках Ляшко и Росита держат в руках одноразовые стаканчики. Сначала можно предположить, что это кофе или чай, но на одной из фото можно увидеть сумку, в из которой выглядывает открытая бутылка вина, прикрытая пробкой.