В Кабмине назвали главное преимущество закрепления в Конституции курса на ЕС и НАТО

Вице-премьер-министр напомнила, что для того чтобы стать членом Североатлантического альянса, необходимо соответствовать требованиям к демократической, экономически развитой, либеральной стране.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что изменения в Конституцию относительно курса Украины на обретение членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО) направлены на ускорение реформ и изменений, необходимых для достижения этих целей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер заявила сегодня в Киеве во время совместного брифинга с заместителем генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, послом Алехандро Альваргонсалесом.

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"Изменения в Конституцию, которые закрепляют наши стратегические цели относительно членства в ЕС и НАТО, они делаются не для какого-то внешнего ускорения достижения наших целей, а именно для того, чтобы иметь возможность дать импульс для всей системы государственных органов: и законодательной, и исполнительной ветвей власти, для того, чтобы максимально быстро реализовывать те задачи реформирования страны, которые позволят нам быть соизмеримыми - и с точки зрения достижений критериев демократического государства или обеспечения прав человека, или действительно иметь систему судопроизводства, которая соизмерима со странами-членами Альянса", - сказала она.

Также Климпуш-Цинцадзе напомнила, что для того чтобы быть членом НАТО, необходимо соответствовать набору требований к демократической, экономически развитой, экономически либеральной и способной стране.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября в ВР был зарегистрирован президентский проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)» (№ 9037). Целью изменений является законодательное закрепление в Основном законе необратимости стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

Законопроектом также предлагается исключить из Конституции положение, предусматривающее использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами.

ВР рассмотрит этот законопроект на следующей пленарной неделе - с 18 по 21 сентября.