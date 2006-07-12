Президент пишет письмо депутатам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратится к народным депутатам в письменной форме с предложением безотлагательно обеспечить эффективную деятельность Верховной Рады в соответствии с Конституцией и регламентом и решить вопрос относительно коалиции и внесения кандидатуры на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК.

Он отметил, что Президент призывает народных депутатов воздержаться от принятия не взвешенных и бесперспективных решений.

«Президент требует действий, которые объединили бы общество», сказал И.ВАСЮНИК.

По словам И.ВАСЮНИКА, Президент убежден, что любые попытки действовать против национального единения - обречены.

«Президент остается сторонником конструктивного диалога, который считает единственным способом преодоления парламентской неопределенности», - сказал И.ВАСЮНИК.

Он подчеркнул, что, по мнению Президента, залогом успешного диалога является: безусловное соблюдение Конституции Украины и действующего законодательства, приоритетность национальных интересов и отказ «от расшатывания государства», поиск компромисса политическими силами и принятие неконфронтационных решений и назначений, готовность к толерантному обсуждению и решению политических и социально-экономических проблем в стране.

И.ВАСЮНИК отметил, что Президент готов адекватно относиться к развитию ситуации в парламенте, исходя из собственных конституционных полномочий.