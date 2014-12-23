Генпрокуратура просит МВД пересмотреть грифы секретности по делу об убийстве Гонгадзе

Генеральная прокуратура Украины выступает за открытость судебного процесса по уголовному делу по обвинению бывшего генерала МВД Александра Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, учитывая его значительный общественный резонанс.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры со ссылкой на генерального прокурора Виталия Ярему.

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Он объяснил, что рассмотрение этого дела, которое находится в апелляционном суде Киева, в открытом судебном заседании осложняется наличием в его материалах сведений, которые содержат государственную тайну. В соответствии с действующим законодательством, прерогативу по пересмотру грифов секретности имеет только тот орган, где в настоящее время находятся материалы дела, поэтому Генеральная прокуратура Украины обратилась с письмом к председателю апелляционного суда Киева о создании экспертной комиссии в составе представителей апелляционного суда и соответствующих ведомств для решения вопроса о возможности пересмотра грифов секретности, сообщил Ярема.

При этом он заверил, что Генеральная прокуратура выразила готовность направить своих специалистов для участия в работе этой экспертной комиссии.

Также генпрокурор отметил, что в свое время гриф секретности по уголовному делу по обвинению Пукача был предоставлен на основании заключения эксперта по вопросам тайн Министерства внутренних дел Украины.

В связи с этим Генпрокуратура направила письмо министру внутренних дел Украины с предложением обратиться с инициативой в указанный суд по поводу пересмотра грифов секретности по этому уголовному делу, заявил Ярема.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева осудил Пукача к пожизненному заключению.

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Адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат. Потерпевший журналист Алексей Подольский также обжаловал приговор Пукачу.

24 ноября Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме.