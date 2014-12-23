Генпрокуратура просит МВД пересмотреть грифы секретности по делу об убийстве Гонгадзе
В свое время гриф секретности по уголовному делу по обвинению Пукача был предоставлен на основании заключения эксперта по вопросам тайн Министерства внутренних дел Украины.
Генеральная прокуратура Украины выступает за открытость судебного процесса по уголовному делу по обвинению бывшего генерала МВД Александра Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, учитывая его значительный общественный резонанс.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры со ссылкой на генерального прокурора Виталия Ярему.
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Он объяснил, что рассмотрение этого дела, которое находится в апелляционном суде Киева, в открытом судебном заседании осложняется наличием в его материалах сведений, которые содержат государственную тайну. В соответствии с действующим законодательством, прерогативу по пересмотру грифов секретности имеет только тот орган, где в настоящее время находятся материалы дела, поэтому Генеральная прокуратура Украины обратилась с письмом к председателю апелляционного суда Киева о создании экспертной комиссии в составе представителей апелляционного суда и соответствующих ведомств для решения вопроса о возможности пересмотра грифов секретности, сообщил Ярема.
При этом он заверил, что Генеральная прокуратура выразила готовность направить своих специалистов для участия в работе этой экспертной комиссии.
Также генпрокурор отметил, что в свое время гриф секретности по уголовному делу по обвинению Пукача был предоставлен на основании заключения эксперта по вопросам тайн Министерства внутренних дел Украины.
В связи с этим Генпрокуратура направила письмо министру внутренних дел Украины с предложением обратиться с инициативой в указанный суд по поводу пересмотра грифов секретности по этому уголовному делу, заявил Ярема.
Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева осудил Пукача к пожизненному заключению.
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Адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат. Потерпевший журналист Алексей Подольский также обжаловал приговор Пукачу.
24 ноября Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.
Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме.