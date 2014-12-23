Отмена внеблокового статуса является следствием российской агрессии - эксперт

Об этом в комментарии УНИАН сказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

В частности, отвечая на вопрос о возможной реакции России на решение украинского парламента отказаться от внеблокового статуса, он отметил: «Чего нам бояться после того, что уже произошло, я имею в виду аннексию Крыма и войну на Донбассе. Они (руководители России - УНИАН) постоянно путают причинно-следственные связи».

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По убеждению Фесенко, сегодняшнее решение ВР по инициативе президента Петра Порошенко – это следствие российской агрессии.

«Не было бы российской агрессии, аннексии Крыма, возможно, не было бы этого решения, поэтому Россия получила то, чего она вроде бы не хотела, но это стало следствием действий России», - считает он.

«Теоретически дальнейшая агрессия России может быть, но тогда это приведет к новым жестким санкциям против России, и в условиях нынешнего экономического кризиса последствия для России будут ужасными, это может просто убить российскую экономику. Новая волна российской агрессии против Украины неминуемо приведет к отключению России от системы SWIFT, а это приведет к разрушению банковской системы России», - убежден эксперт.

«Российские угрозы в адрес Украины по сравнению с тем, что уже произошло, не имеют особого значения», - подчеркнул он.

В целом, по словам эксперта, отмена внеблокового статуса снимает формально-правовые барьеры для интеграции Украины в НАТО.

«Это (отмена внеблокового статуса - УНИАН) символическое и принципиальное политическое решение, практические последствия будут связаны с тем, что снимаются формально-правовые барьеры для усиленного сотрудничества и интеграции в Североатлантический альянс. Но это долгий процесс и будет нуждаться в серьезных реформах в сфере обороны и национальной безопасности. Но это принципиальное решение, отменяется закон, который был одним из краеугольных камней во внешней политике Украины времен Януковича и отображал нашу зависимость от России», - отметил он.

«В данном случае это решение отменяется, и это открывает перспективу дальнейшего приближения Украины к НАТО», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 декабря, Верховная Рада Украины приняла президентский Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости» (№1014-3).

За это решение проголосовали 303 народных депутатов из 369, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с законом, в статье 6 Закона Украины “Об основах национальной безопасности Украины” устанавливается, что среди приоритетов национальных интересов - интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство безопасности; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины.