Аваков объявил о ликвидации крупнейшего в Украине конвертационного центра (фото)

Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность наибольшего в стране «конвертационного центра» с оборотом только в 2014 году порядка 1 млрд грн.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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««Конверт» размещался в Киеве и предоставлял «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для более тысячи предприятий реального сектора экономики, - сообщил Аваков. - В схеме были задействованы банковское учреждение, более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физлиц, на счета которых переводили наличку».

В ходе следственных действий, по данным Авакова, правоохранители провели 7 обысков, изъяли порядка 5 млн грн, 17 печатей предприятий, первичные бухгалтерские документы и 4 единицы оружия с патронами в нем.

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«Кроме того, наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и на счета физических лиц, задействованных в преступной схеме, на общую сумму 4 млн грн», - сообщил Аваков.

По его словам, в ходе расследования установлена коррупционная связь организаторов «конвертцентра» с руководством одной и районных налоговых инспекций Киева.