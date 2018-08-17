Возглавляемые Россией силы больше не смогут безнаказанно наносить удары: США передали Украине контрбатарейные радары

С 2014 года Штаты уже предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 1 миллиард долларов.

Соединенные Штаты Америки передали ВСУ еще две станции контрбатарейной борьбы AN / TPQ-36 для военных автомобилей «Хаммер».

Церемония вручения Вооруженным силам Украины американских радаров транслировалась телеканалом UA: TV в Facebook.

Присутствовавшая на церемонии посол США в Украине Мари Йованович сказала, что в целом США передали Украине уже 11 таких станций.

По ее словам, эти радары позволят ВСУ предотвратить жертвы среди мирного населения от вражеских обстрелов.

Читайте такжеСенат США поддержал выделение Украине $250 миллионов, в том числе на летальные вооружения

"Возглавляемые Россией силы больше не смогут безнаказанно наносить удары по мирному населению и Вооруженным силам Украины. Радары AN/TPQ-36 позволяют четко определить и предоставить необходимую информацию для артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины для того, чтобы они поражали позиции и вражеские силы, избегая сопутствующего разрушения", - подчеркнула посол.

Также Йованович сказала, что определенное количество контрбатарейных радаров уже развернуты на востоке Украины для улучшения возможностей ВСУ с целью выявления и реагирования на огонь противника.

Йованович подчеркнула, что эти радары являются "чрезвычайно важной частью помощи в области безопасности в размере более 1 млрд долларов, предоставленных Украине с 2014 года".

Посол подчеркнула, что США предоставляют Украине эту помощь, потому что преданы позиции помогать Украине защищать ее суверенитет и территориальную целостность.

"И мы будем продолжать в дальнейшем сотрудничать с Вооруженными силами Украины, чтобы помогать усиливать их военный потенциал", - заявила Йованович.

Как сообщал УНИАН, ранее Госдеп заявил, что Россия обязана вывести свои войска из Украины.