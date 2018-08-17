"Не своей смертью": российский бизнесмен предрек Путину печальный конец

Отвечая на вопрос "Как закончит Путин?" Евгений Чичваркин ответил: "Не своей смертью".

Президент РФ Владимир Путин умрет не своей смертью.

Такое мнение выразил живущий в Великобритании российский предприниматель Евгений Чичваркин в эфире авторской программы Дмитрия Гордона на канале "112 Украина", передает издание «Гордон».

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Отвечая на вопрос "Как закончит Путин?" он ответил: "Не своей смертью". И подчеркнул, что уверен в этом. "Помните, когда лечили Ельцина, был такой врач [Майкл] Дебейки?.. Я думаю, это самый лучший случай, который может быть", – отметил Чичваркин.

Он подтвердил свои слова, что вернется в Россию, которой руководит Путин, только в гробу. "Нам слишком душно на одной части суши вместе... Гипотетически могут выкрасть, но я для них совершенно не опасен", – заявил бизнесмен.

Американский кардиохирург Майкл Дебейки был приглашен в 1996 году в Москву в качестве консультанта на операцию аорто-коронарного шунтирования первому президенту РФ Борису Ельцину, после которой тот прожил еще три года.