Турчинов допустил, что РФ может начать континентальную войну

В связи с этим он отметил, что одной из главных задач Украины - мобилизовать все имеющиеся ресурсы.

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"Режим прекращения огня, который постоянно нарушается террористическими группировками, может в любую минуту перерасти в жесткое противостояние, и РФ может начать полномасштабную континентальную войну, и наша задача - обеспечить полную мобилизацию всех имеющихся в стране ресурсов, чтобы быть готовыми полностью освободить территорию", - сказал секретарь СНБО.

Кроме этого, Александр Турчинов отметил, что военное положение в стране будет введено в случае такой необходимости. "В случае необходимости, безусловно, будет введено военное положение, когда будет реальная угроза", - сказал секретарь СНБО.