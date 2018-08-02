В ОУН призывали ввести на Закарпатье боевые подразделения и "дать по зубам" Венгрии

Там считают, что такая ситуация сложилась из-за того, что местные власти больше прислушиваются к Будапешту, чем к Киеву.

Действия венгерских властей относительно введения должности уполномоченного Закарпатской области является покушением на территориальную целостность Украины.

Такое мнение на своей странице в соцсети выразил председатель Организации украинских националистов (ОУН), первый заместитель председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Богдан Червак. "Правительство Венгрии, как по мне, перешло красную линию. Назначение "уполномоченного по вопросам Закарпатской области" - прямое вмешательство во внутренние дела Украины, покушение на территориальную целостность. За это бьют по зубам", - написал Червак.

По его словам это все из-за того, что местные власти больше прислушиваются к Будапешту, чем к Киеву. Также председатель ОУН связывает такие решения с стремлением предоставить венгерскому языку статус официального в определенных регионах.

"Заигрывали в языковых вопросах? Не хотели видеть венгерских флагов на административных учреждениях? Дождались хамства и пренебрежения к своей стране", - отметил общественный деятель.

Ноты протеста, которую вручил МИД Украины уже мало, те регионы, как подчеркнул Червак, должны понять, что Украину надо уважать. Один из вариантов, по его словам, это ввести на территорию Закарпатья боевые подразделения ВСУ и начать боевое слаживание.

Председатель ОУН уверен, что в этом случае можно выдвинуть Будапешту требования о моральной и материальной компенсации за преступления перед Карпатской Украиной, которые содеяли венгерские оккупанты в 1939 году.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не верит в реалистичность стремлений Украины вступить в НАТО и ЕС. В Украине считают, что слова Орбана "отражают подходы страны агрессора" и не соответствуют политике ЕС.

Также МИД требует от Венгрии объяснений по поводу антиукраинских заявлений премьер-министра Орбана и решения венгерского правительства создать министерство, ответственное за развитие Закарпатской области.