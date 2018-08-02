Медведчук в данный момент не является фигурантом дела Савченко – Луценко

На данном этапе достаточных доказательств, чтобы предоставить Медведчуку иной статус, кроме свидетеля, нет, отметил генпрокурор.

На данный момент лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук не имеет никакого статуса в уголовном производстве против руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана и внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко, которых подозревают в подготовке госпереворота и терактов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, причастен ли Медведчук к планированию Савченко и Рубаном теракта в Киеве.

"На данном этапе достаточных доказательств, чтобы предоставить Медведчуку иной статус, чем свидетеля, нет", - сказал Луценко и добавил, что сейчас и статуса свидетеля Медведчук по делу не имеет.

Также он отметил, что по этому делу следствию известны имена офицеров вооруженных сил РФ, с разрешения которых их подчиненные загружали оружие для Савченко и Рубана для совершения теракта. По словам генпрокурора, все это оружие имеет происхождение со складов Крыма и оккупированной части Донбасса.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, который 8 марта был задержан на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины.

В марте генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура имеет вопросы относительно дела Савченко-Рубана к лидеру движения «Украинский выбор» Виктору Медведчуку. Генпрокурор не исключил, что Медведчук, народный депутат Надежда Савченко и руководитель ГО «Офицерский корпус» Владимир Рубан могли совместно готовить государственный переворот.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 г. оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

Савченко и Рубан содержатся под арестом.

4 июня СБУ заявила, что психологическая экспертиза с использованием полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине: она готовилась совершить теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады.

Вчера, 1 августа, источник в Генпрокуратуре сообщил УНИАН, что СБУ завершила досудебное расследование по этому уголовному производству. Сегодня о завершении досудебного расследования официально заявил Луценко.