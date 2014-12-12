Парубий считает, что соглашение о статусе Украины как союзника США подпишут в течение нескольких месяцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Парубий отметил, что будет инициировать обращение к Конгрессу США не только относительно предоставления оружия, а и о предоставлении Украине специального статуса союзника.

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“Потому что получается странная вещь, что Конгресс дает нам обращение, должно быть обращение и от Украины”, - сказал он.

Парубий добавил, что вместе с группой других депутатов уже подготовил соответствующий проект постановления Верховной Рады с обращением к Конгрессу США.

“Рассмотрев вопрос безопасности, в том числе и изменения к закону о СНБО, мы будем формировать следующую повестку дня”, - отметил депутат.

Отвечая на вопрос относительно того, какие возможности предоставляет специальный статус Украине, Парубий отметил, что его еще не предоставили и речь идет лишь о обращения.

“Специальный статус - это форма, которая используется Соединенными Штатами Америки для не членов Североатлантического альянса. То есть, если путь к НАТО объективно может занять больше времени, то статус союзника, в котором также есть гарантии военной безопасности, - он является двусторонним соглашением, это соглашение можно подписать намного быстрее в рабочем порядке, чем пройти весь процесс вступления Украины в НАТО”, - сказал Парубий.

Он отметил, что не может назвать точной даты подписания такого соглашения.

“Но это можно сделать на самом деле в течение нескольких месяцев”, - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря обе палаты Конгресса США приняли законопроекты, которыми предусмотрено предоставление Украине, Грузии и Молдове статус «главного союзника США, не члена НАТО».

Также законопроектами предусмотрено введение новых санкций против России и оказания помощи, в частности, в виде оборонительных вооружений.

Для вступления закона в силу его сводный текст обоих законопроектов должен подписать президент США Барак Обама.