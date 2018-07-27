События недели: версия читателей УНИАН - Триумф Усика, серия кровавых ДТП и потоп десятилетия в Киеве

Главным событием уходящей недели стала новость из мира спорта. Вся Украина следила за долгожданным боем украинского боксера Александра Усика с его российским визави Муратом Гассиевым. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Думаю, не надо объяснять, какие страсти кипели вокруг этого боя, который, к тому же, проводился в Москве. Последним таким событием, вызвавшим небывалый ажиотаж, был бой Владимира Кличко с Александром Поветкиным в той же Москве. Однако было это в уже далеком 2013 году.

Как и в прошлый раз, поединок закончился безоговорочной победой украинского боксера. Бой продолжался все 12 раундов и проходил полностью под диктовку Усика. Гассиев отличился всего несколькими ударами в корпус и ниже пояса. Тогда как Усик полностью доминировал - заранее читал все действия соперника, отлично работал ногами и взрывался сериями ударов. С каждым раундом преимущество украинского боксера только увеличивалось.

В итоге, последние раунды были практически лишены интриги. Результат боя - все три судьи признали Александра Усика победителем с разгромным счетом (120-108, 119-109, 119-109). Стоит также отметить, что до этого российский боксер не имел ни одного поражения в карьере, как и Усик. Украинец завоевал все пояса в первом тяжелом весе и стал обладателем трофея имени Мохаммеда Али, став первым украинским боксером, который сумел объединить все пояса в своем весе. Грубо говоря, Усик в одиночку сделал то, что ранее удавалось только братьям Кличко, которые на двоих собрали все титулы в супертяжелом весе.

После боя Усик записал короткое обращение, в котором поблагодарил украинцев за поддержку. «Украина, милая-родная, спасибо тебе за поддержку! Я еду домой с кубком и еще с поясами. Всем добра», – заявил спортсмен.

По возвращении Усика встретили как героя, сейчас он берет паузу, чтобы отдохнуть, но уже намекнул о будущем сопернике.

«После этого поединка нам с командой надо хорошо отдохнуть и восстановится, и тогда мы подумаем. Я слышал, что Тони Беллью говорил, что хочет боя с победителем Суперсерии, и он как раз боксирует в супертяжелой весовой категории. Мой друг, я готов. Если он не захочет спуститься в тяжелый вес, я с удовольствием поднимусь в супертяжелый», – сказал Усик.

Ну, а пока простые украинцы радовались этой победе, наши политики поспешили погреться в чужих лучах славы. Порошенко написал очередное пафосное сообщение в Фейсбук, в котором рассказал, что победа Усика – это символ нашей борьбы и приближение общей победы над кремлевским супостатом. В свою очередь, Гройсман пошел еще дальше и на радостях заявил, что предложит президенту сделать Усика Героем Украины.

Однако нашлись и те, кто решил выбиться из общего тренда и раскритиковать Усика за то, что он провел бой в логове врага. Например, в этом упрекнул боксера непонятно чем занимающийся вице-премьер Вячеслав Кириленко. Он считает, что из-за выступлений украинских спортсменов в России, Киеву трудно доказывать миру агрессию Москвы. Но Кириленко выразился хотя-бы деликатно. А вот любительница швыряться мелочью в продавцов и, по совместительству, посредственная детская писательница Лариса Ницой, которая в последнее время состязается с Ириной Фарион, кто из них больший неадекват, стесняться в выражениях не стала. Она заявила, что Усик – обычный трус и «ватник». Полностью здесь передавать весь поток ее сознания не буду, кому хочется – почитаете сами. Упомянул я о ней только ради того, чтобы, как говорится, «дурь каждого была видна».

Ну, а по поводу дискуссии, почему все-таки Усик поехал вести бой в Москву, могу ответить одно. Увы, но все это - наша гибридная реальность, в которой мы пребываем с 2014 года. Вроде и Москва агрессор, а объявления войны нет. Вроде и санкции наложены, а торговля с Россией идет. И в таких обстоятельствах выдвигать какие-то претензии Усику у всяких экзальтированных товарищей просто нет морального права.

Также на этой неделе в Украине произошла серия резонансных ДТП, которые снова подняли вопрос об ужесточении ПДД и наказании нарушителей. На Житомирщине маршрутка на полном ходу врезалась в грузовик. В результате аварии 10 человек погибли, еще 10 попали в больницу. В Киеве, на Дорогожичах, при столкновении двух автомобилей погиб пешеход. Одну из машин после столкновения выбросило на троутар, пешехода просто смело вместе со столбом. Также в столице, на бульваре Леси Украинки, водитель на Хаммере сбил насмерть девочку, переходившую дорогу на зеленый свет светофора.

Все это вызвало в обществе широкий резонанс, и чиновники снова подняли разговоры о том, что пора что-то делать. Так, глава ГПУ Юрий Луценко предложил усилить ответственность за смертельные ДТП - он считает, что надо прекратить практику амнистирования и ввести для таких преступлений год в тюрьме как минимальный срок.

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В свою очередь, в Мининфраструктуры заявили, что маршрутки, которые были переоборудованы из грузовых транспортных средств в пассажирские, не будут использоваться для перевозки пассажиров с 1 января 2019 года. Между прочим, в Раде законопроект, предусматривающий конфискацию автотранспорта у компаний, которые нелегально оказывают услуги перевозки пассажиров и/или грузов, возвращает техосмотр для всех категорий авто и т.д. лежит еще с мая 2016 года.

Также глава ведомства Владимир Омелян сделал довольно спорное заявление о том, что в Украине с 27 июля снова вернут скоростной контроль на дорогах. Однако спустя пару дней, после разразившейся критики и бурных дискуссий по этому поводу, взял свои слова обратно, заявив, что правительство пока не рассматривает введение ручной фиксации скорости на автодорогах страны.

«Не будет. Это не рассматривается сейчас. Я понимаю, что было много дискуссий в общественной среде. Мы решили не торпедировать этот вопрос. Возможно, это и правильно», - сказал он.

Омелян отметил, что в августе будет проведено совместное совещание и разработан единый пакет решений, который будет представлен Кабинету министров. Так что водители пока могут спать спокойно. Ну, а интересующимся этой темой, рекомендую почитать наш материал «Снизят ли аварийность новые «реформы» на дорогах».

Также на этой неделе наши читатели следили за разгулом стихии, обрушившейся на Киев. В последнее время с климатом в Украине и так не все слава Богу – то жара, то дожди, то повышенная влажность, как в тропиках. Но такого водного апокалипсиса, как на этой неделе, Киев не видал уже давно. Шквальный тропический ливень с грозами и градом за несколько часов парализовал жизнь в столице, буквально смыв все, что стояло на его пути. Оказались затоплены дороги и подземные переходы на станциях метро с торговыми рядами. Из-за ливней в Киеве было приостановлено движение трамваев и троллейбусов. Город встал в огромных пробках. В отдельных местах машины на дорогах в прямом смысле плавали, а люди шли по пояс в воде. На одной из центральных магистралей - пересечении улиц Телиги и Кирилловской в Подольском районе Киева - частично обвалился путепровод. Конструкции смыло вместе с грунтом мощными потоками воды. Движение транспорта по Телиги было парализовано.

Столичным властям пришлось вводить оперативное положение, попутно пытаясь оправдать свою неготовность к удару стихии тем, что это, мол, «историческая проблема».

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«Проблема ливневок в городе историческая, появилась не вчера и не год назад. Мы понимаем, что над этим нужно работать и этот вопрос является актуальным. Поэтому, на многих улицах, где делали капремонт дорог, меняли систему ливневок, коммуникации. Но, на большинстве улиц эти системы - старые, изношенные. И мы определяем самые проблемные, к замене которых приступаем. Как, например, на Левобережке», - отметил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

Не знаю, как там дела с ливневками, но в ряде мест, где с летним дождем начался коллапс, уже был проведен капитальный ремонт магистралей, соответственно ливневки тоже должны были быть заменены. Однако, судя по тому, что творилось на той же Левобережке, в которую угрохали десятки миллионов при подготовке к Евровидению, или на Дорогожичах, где буквально недавно открыли движение транспорта в обе стороны после ремонта дороги, – проблема не в старых ливневках, а элементарно в их отсутствии. Такое впечатление, что эту систему просто забыли установить, торопясь побыстрее освоить выделенные на ремонты средства.

Ну, а пока торговцы пытались спасти свой товар из стремительно затапливаемых переходов, автомобилисты - свои машины, пешеходы пересекали дороги вплавь, а власти рассказывали об «исторических проблемах», соцсети взорвались множеством фотожаб и мемов, смеясь над последствиями затопленной столицы и ее незадачливого мэра. И поделом ему.

На этом фоне наши читатели пропустили сообщение о том, что Петр Порошенко ветировал закон о криминализации контрабанды украинского леса. Сам закон, направленный на сохранение украинских лесов и предотвращение контрабанды необработанных лесоматериалов, и предусматривающий наказание за контрабанду в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет тюрьмы, был принят Радой еще 3 июля, однако все это время пылился в АП.

И вот, на этой неделе он был возвращен в парламент. Вскоре на Банковой пояснили, что не так с этим законом: в пресс-службе президента сообщили, что Порошенко, конечно же, поддерживает благое дело сохранения украинских лесов, однако его больше заботит нарушение Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. Для того, чтобы закон был подписан главой государства, из документа надо исключить пункт о временном запрете вывоза топливной древесины. Переводя это на человеческий язык, Порошенко хочет оставить разрешение гнать за границу дрова. Но в том то и вся соль, что под видом этих «дров» за границу вывозят все подряд.

Еще на прошлой неделе я писал о нашумевшем исследовании британской неправительственной организации, сообщившей шокирующие данные, что в систематическом, сознательном уничтожении украинских лесов участвуют сотни госкомпаний и лесхозов. Они все - насквозь коррупированные, пользуясь прорехами в законодательстве, под видом «санитарной рубки», просто гробят наши леса.

Исследование показало, что незаконная санитарная вырубка составляет, на данный момент, почти половину от общего производства и экспорта леса.

В отчете сообщается, что из Украины в страны ЕС импортируется незаконного дерева больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых. Больше, чем из любой другой страны мира.

Шум у нас был конкретный, причем, с участием самого Гройсмана, грозно вращавшего глазами и угрожавшего найти и наказать всех нарушителей. Но прошло совсем немного времени, и президент ветирует закон, направленный на борьбу с контрабандой леса. Как это объяснить, я не знаю.

Также наши читатели пропустили историю о том, как глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий избежал отставки. Напомню, история с увольнением Холодницкого началась после того, как ГПУ совместно с НАБУ провело спецоперацию по установлению «жучка» у него в кабинете. По итогам прослушки вскрылось множество интересных деталей о том, как Холодницкий, злоупотребляя своим положением, дает указания подчиненным разваливать или блокировать различные резонансные уголовные дела. Также, исходя из опубликованных записей, выяснилось, что Холодницкий тесно общался с рядом фигурантов уголовных дел и свидетелями, давая им различные советы о том, как правильно надо себя вести. В общем, вся эта история показала, что главный антикоррупционный прокурор, на которого возлагались такие надежды, занимался явно не тем, чем надо.

Так вот, на этой неделе квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП), поскандалившая с журналистами из-за нежелания пропускать их на заседание, вынесла решение по жалобе генпрокурора Юрия Луценко и главы НАБУ Артема Сытника, которые просили снять Холодницкого с должности САП. И, что вы думаете? Конечно же, никто никого увольнять не стал. КДКП решила привлечь Холодницкого к дисциплинарной ответственности в виде… выговора.

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Знаете, такое ощущение, что мы все живем в детском саду. Этим решением, хоть и довольно прогнозируемым, были возмущены не только различные активисты антикоррупционных организаций и журналисты. Посольство США в Украине отреагировало довольно резким сообщением, заявив о том, что такие прокуроры обязаны уходить в отставку. «В современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права», - заявили американские дипломаты.

Однако, судя по всему, нашим «антикоррупционерам» до лампочки и мнение общественности, и мнение международного сообщества, поддержку которого они стремительно теряют.

Но самое грустное в этой истории то, что такие важные новости не вызывают должного отклика у нашей аудитории и общества в целом. К сожалению, факт того, что 33 прокурора из 36 встали на защиту своего права разваливать дела за вознаграждение, не сильно волнует украинцев. То ли из-за низкого уровня понимания процессов, то ли просто из-за незрелости и неготовности отстаивать свои права. Пока такие события будут проходить незамеченными, пока люди не начнут выходить на протесты после таких решений, мы будем и дальше барахтаться в своем болоте, проклиная и обвиняя в своих бедах всех подряд – Путина, русский мир, хитрых европейцев или американцев, но только не самих себя.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН