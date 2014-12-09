В Раду подадут законопроект о создании Национальной полиции
13:31, 09 декабря 2014Политика
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Министерство внутренних дел Украины разработало и подает в Верховную Раду законопроект о создании Национальной полиции.
МВД разработало концепцию реформы / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая заседание правительства, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
"МВД разработало концепцию реформы Министерства внутренних дел Украины. В парламент подается закон Украины о Национальной полиции", - сказал премьер.
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Яценюк отметил, что этим законопроектом предлагается отменить ряд "несвойственных милиции" функций, в том числе и "те постсоветские департаменты по борьбе с преступностью и коррупцией, которые возглавляли преступность и коррупцию".
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