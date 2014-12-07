Милиция Виннитчины объяснила причину столкновений с активистами

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава облуправления МВД Игорь Моренец.

Говоря о недопущении в сессионный зал общественных активистов, Моренець объяснил: милиции было предоставлено список из 300 человек, которые выразили желание присутствовать на сессии облсовета, сообщает Украинская правда.

Читайте такжеВиннитчина: в результате нападения бешеной кошки в больницу попали 3 человека

"Учитывая то, что зал областного совета, где находились депутаты и представители средств массовой информации, не могла вместить такое количество человек и обострения ситуации у здания ОГА работники милиции не пропустили всех желающих. Уточненные списки представителей митингующих работникам милиции предоставлены не были", - заявил он.

"Милиция несла службу согласно нормативным документам, регулирующим ее деятельность и ни одного факта превышения полномочий не было", - подчеркнул глава облУВД.

"Никаких активных действий правоохранители не проводили, спецсредств личный состав не получал", - добавил Моренець.

Также он заявил, что работники милиции занимаются проверкой и устанавливают лиц, спровоцировавших противостояния.

Заявления присутствующих на пресс-конференции общественных активистов по поводу превышения работниками милиции служебных полномочий "были приняты во внимание руководством областной милиции, по данному поводу будет осуществлена проверка", заявили в пресс-службе МВД.

Как известно, во время столкновений во Винницкой ОГА пострадали 8 работников милиции, 7 из которых с разной степени телесными повреждениями госпитализированы, 3 с отравлением газом неизвестного происхождения находятся в реанимации.

Кроме того пострадали несколько активистов.

По фактам избиения сотрудников милиции и грубого нарушения правопорядка у здания ОГА следственным управлением милициивозбуждены уголовные производства по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство) и ч.2 ст.345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

После стычек под ОГА активисты требовали от начальника областной милиции Игоря Моренца подать в отставку из-за жестокого избиения людей возле облсовета.