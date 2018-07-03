Порошенко процитировал кликбейт-сайт в обращении к украинцам - Bellingcat (видео)

Хотя рейтинги и другой контент Global Firepower могут представлять интерес, этот сайт, очевидно, недостаточно авторитетный, чтобы его мог цитировать глава государства, отмечают в Bellingcat.

Президент Украины Петр Порошенко, стремясь продемонстрировать прогресс Вооруженных сил Украины под его командованием, процитировал рейтинг, созданный кликбейтовым сайтом военной тематики, который не одобрен никакими экспертами, учеными, военными или властями.

На сайте GlobalFirepower.com украинская армия находится на 29-м месте в «Рейтинге военной мощи за 2018 г». В обращении, которое показали по национальному ТВ 8 мая, Порошенко назвал Global Firepower «независимым авторитетным аналитическим центром», передает Bellingcat.

Однако уважаемые военные эксперты и исследователи ничего не слышали об этом сайте. По-видимому, его ведет американский блогер и веб-предприниматель Дениел Пучек, который также известен сайтом weddingdresscreator.com и другими информационно-развлекательными порталами. GlobalFirepower.com входит в сеть сайтов MilitaryFactory.com. «Military Factory» — торговая марка, зарегистрированная на Пучека.

Порошенко не первым в Украине назвал Global Firepower «аналитическим центром». До этого крупнейшее украинское англоязычное СМИ Kyiv Post ошибочно назвало Global Firepower «независимый американский экспертный центр».

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В обращении 8 мая в рамках мероприятия «Первая минута мира», которое ознаменовывает окончание Второй мировой войны, президент Порошенко сказал следующее о Global Firepower и рейтинге украинской армии: «А вот в прошлом месяце стало известно, что Вооруженные Силы Украины, по версии аналитического центра Global Firepower, вошли в десятку сильнейших армий Европы. И я хочу поздравить с этим всех украинских военных, и Министра обороны Степана Полторака, и начальника Генерального штаба Виктора Муженко, и всех украинских воинов и весь украинский народ. У нас — восьмое место и первое — среди стран, не входящих в НАТО».

Всего несколькими неделями ранее в обращении к выпускникам Национальной академии Государственной пограничной службы Порошенко сослался на тот же «аналитический центр», чтобы проиллюстрировать преимущества членства в НАТО для Украины, заявив, что «членство в этом оборонительном союзе [НАТО] дает дополнительные бонусы, которые нас подняли бы еще выше».

ЗСУ увійшли до десятки найсильніших армій Європи.



За версією Global Firepower саме українська армія – найсильніша на європейському континенті серед збройних сил країн-не членів НАТО.



Пишаємося нашими військовими!#НоваАрміяpic.twitter.com/UQaJMq9dc0 — Петро Порошенко (@poroshenko) April 25, 2018

Ранее Global Firepower в качестве авторитетного источника о текущем состоянии украинской армии цитировали Кабинет министров Украины (в 2017 году) и Министерство обороны страны (в 2017 и 2018 годах).

"Вопреки заявлению Порошенко, Global Firepower — не «аналитический центр», причем ресурс и сам не заявляет, что является таковым. Global Firepower — сайт на военную тематику, где открыто указано, что его контент «имеет историческую и развлекательную ценность». Хотя рейтинги и прочий контент Global Firepower могут представлять интерес, этот сайт, очевидно, недостаточно авторитетный, чтобы его мог цитировать глава государства, особенно в торжественном контексте годовщины окончания Второй мировой", - отмечают в Bellingcat.

"Global Firepower все же представляет собой удобное, хотя и не вполне надежное и нерепрезентативное сравнение вооруженных сил. Именно из-за этого сайт Global Firepower пользуется любовью СМИ, однако по тем же причинам по крайней мере некоторые эксперты не воспринимают его всерьез (если вообще знают о его существовании)", - добавили в Bellingcat.