В ОБСЕ заявили, что создание "Министерства правды" - угроза свободе СМИ

В Организации по безопасности и сотрудничеству у Европы считают, что создание в Украине Министерства информационной политики несет угрозу для свободы деятельности средств массовой информации.

Об этом представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Дуня Миятович написала в Twitter.

"Инициатива создать Министерство информации является явной угрозой свободе медиа, это не способ того, чтобы противостоять пропаганде", - написала она.

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Как сообщал УНИАН, власть инициировала создание в структуре Кабмина Министерства по делам информационной политики, и 2 декабря Верховная Рада уже назначила Юрия Стеця министром информполитики.

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала народных депутатов Украины отказаться от создания Министерства информации.

В то же время народный депутат от «Народного фронта», советник министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что главной задачей такого министерства должна стать защита информационного пространства Украины от российской пропаганды и контрпропаганда в России, на территории временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.