В Крыму цены на продукты за год подорожали на 38%, больше всего - на мясо и фрукты

Об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики в Крыму.

Среди продуктов питания наибольший рост цен наблюдался на фрукты и мясо: на – 59% и 52% соответственно. Рыба и морепродукты подорожали на 47%; сахар, джем, мед, шоколад и конфеты – 39%; безалкогольные напитки – 38%; хлебобулочные изделия и крупы – 30%; молочные изделия, сыр и яйца – 29%. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 46%, сообщает Крым.Реалии.

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Цены (тарифы) на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива возросли на 26%.