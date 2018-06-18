Украина передала генсеку ООН «список пленников Кремля»

Постоянный представитель Украины в ООН Ельченко пообещал не прекращать давление на Россию.

Украина передала генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу «список пленников Кремля».

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко на своей странице в Facebook.

«Имел трогательный телефонный разговор с Валентином Карпюком - братом политзаключенного Николая Карпюка, который отбывает незаконное наказание в РФ. Один из списка пленников Кремля, который мы только что передали генсеку ООН. Делаем все возможное для его освобождения», - написал дипломат.

Он подчеркнул, что давление на Россию не будет прекращаться.

Как сообщал УНИАН, ранее 38 стран призвали генерального секретаря ООН поднять на предстоящей встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным вопрос освобождения украинских пленников.

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В частности, Соединенные Штаты Америки, Франция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и другие 35 стран 14 июня обратились с письмом к Гутеррешу и попросили поднять на встрече с Путиным, которая состоится на этой неделе, вопрос о деле украинского режиссера Олега Сенцова.

К этому призыву присоединились также Австралия, Канада, Турция, Молдова, Грузия, Украина и ряд стран - членов Европейского Союза.

В письме сказано, что этот вопрос необходимо поставить «безотлагательно» в переговорах с Кремлем.

При этом отмечалось, что 20 июня президент России примет генсекретаря ООН. Они намерены посетить в Москве матч чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Марокко.