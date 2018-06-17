Порошенко не исключает, что может быть представление в КС относительно отмены закона об антикоррупционном суде

Но не видит оснований для вынесения такого решения КС.

Президент Петр Порошенко не исключает, что может быть представление группы народных депутатов Украины в Конституционный суд Украины относительно отмены закона об антикоррупционном суд

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Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

Как сообщает корреспондент УНИАН, он отметил, что депутаты имеют «конституционное право» обращаться в КСУ. «Но я думаю, что у Конституционного суда хватит мудрости принять законное обоснованное решение. Ибо я лично, в том числе, как юрист, никаких нарушений Конституции при принятии этого закона там не вижу»-отметил Порошенко.