Порошенко не исключает, что может быть представление в КС относительно отмены закона об антикоррупционном суде
00:11, 17 июня 2018Политика
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Но не видит оснований для вынесения такого решения КС.
Петр Порошенко / REUTERS
Президент Петр Порошенко не исключает, что может быть представление группы народных депутатов Украины в Конституционный суд Украины относительно отмены закона об антикоррупционном суд
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Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.
Как сообщает корреспондент УНИАН, он отметил, что депутаты имеют «конституционное право» обращаться в КСУ. «Но я думаю, что у Конституционного суда хватит мудрости принять законное обоснованное решение. Ибо я лично, в том числе, как юрист, никаких нарушений Конституции при принятии этого закона там не вижу»-отметил Порошенко.
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