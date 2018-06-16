Мэра из Донецкой области объявили в розыск: подделывал документы для посещения Крыма

В Добропольском горсовете сообщили, что Аксенов находится в отпуске с 21 мая.

Мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов внесен в розыскную базу МВД Украины как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.

Городской голова Доброполья подозревается в подделке официальных документов для незаконного посещения АР Крым, пишут Новости Донбасса.

На сайте МВД указано, что Аксенов исчез 4 июня. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч.2,3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Читайте такжеМэр города в Донецкой области оказался гражданином России - нардеп

По данным СМИ, 21 мая Аксенов не явился на заседание Краматорского городского суда по избранию ему меры пресечения.

По словам адвокатов Аксенова, с 16 мая они не имеют с ним связи и не знают о его местонахождении.

Как сообщает Громадське, 16 мая мэра Доброполья задержали в Краматорске у здания Донецкой облгосадминистрации.

Представители прокуратуры предоставили данные от ГНСУ Украины о том, что 17 мая Аксенов покинул территорию Украины, а затем скрывается от следствия. В Добропольской горсовете сообщили, что Аксенов находится в отпуске с 21 мая.

5 июня городской голова Добропіля четвертый раз не явился на судебное заседание по избранию ему меры пресечения, поэтому суд применил принудительный привод к Аксенова.

Следующее заседание по избранию меры пресечения городскому голове Доброполье должно было состояться 12 июня.