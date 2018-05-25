Вилкул прокомментировал представление Генпрокуратуры о снятии с него депутатской неприкосновенности

По словам народного депутата, ГПУ не имеет доверия в обществе и не нацелена на работу по выявлению реальной коррупции среди нынешних чиновников.

Народный депутат, сопредседатель фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде Украины Александр Вилкул назвал представление ГПУ о снятии его депутатской неприкосновенности в связи с возбужденным уголовным делом «очередной попыткой власти оказать на него давление и ограничить его политическую активность».

Об этом Вилкул заявил на своей странице в сети Фейсбук.

“Я точно не считаю себя виновным. Все, кому было чего опасаться, четыре года назад покинули Украину и живут кто в России, кто в Европе, кто в других местах. Все эти четыре года власть под микроскопом изучала мою деятельность, проверяла каждую мою подпись и вот, внезапно, обнаружила что-то там за 2011 год. Поэтому я уверен, что это очередная попытка власти надавить на меня и ограничить мою политическую активность. Я провожу сотни встреч в регионах Украины, не боюсь говорить правду в эфирах о так называемой деятельности нынешней власти, не боюсь называть конкретные имена и разоблачать их преступления. Мои встречи пытаются срывать радикалы, покрываемые сегодняшней властью. Ни меня, ни моих сторонников это не останавливает”, - подчеркнул Александр Вилкул.

По словам народного депутата, ГПУ не имеет доверия в обществе и не нацелена на работу по выявлению реальной коррупции среди нынешних чиновников.

“За четыре года ГПУ нашла только какую-то подпись за 2011 год. Вы вообще вдумайтесь в это! То есть в стране коррупция уже побеждена? Во власти уже работают одни святые? Вы доверяете ГПУ? Видите реальные дела по коррупционерам из власти? В стране не расхищаются миллиарды гривен на так называемых ремонтах дорог? На государственных закупках не сидят фирмы-прокладки чиновников действующей власти? В «Нафтогазе» «молодые дарования» не выписывают себе многомиллионные премии за счет повышения тарифов для населения? Сколько было громких журналистских расследований о коррупции сегодняшних чиновников — сотни! А сколько возбуждено реальных уголовных дел по этим фактам — ноль! Поэтому у нас уже никто не доверяет правоохранительным органам и ГПУ в частности. Уже всем очевидно, что ГПУ стало не органом правосудия, а инструментом расправы над политическими оппонентами власти”, - отметил политик.

По словам сопредседателя фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде, в случае, если это дело дойдет до суда, оно рассыпется.

Вилкул отметил также, что считает, что ГПУ изначально не ставит задачу доказать его виновность в суде.

«Им нужно другое. Нужно получить право проводить обыски у моих родных и друзей. Вызывать их на многочасовые бессмысленные допросы. И таким образом давить на меня, пытаться меня дестабилизировать. И, скажу честно, я буду переживать за них. Ведь будут целенаправленно бить по самым близким для меня людям. Но сломать им меня не удастся!», - подчеркнул он.