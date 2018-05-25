В МВД прокомментировали избиение британских фанатов в Киеве: "К сожалению, есть идиоты"

Охрану правопорядка в Киеве из-за инцидента с фанатами "Ливерпуля" не будут дополнительно усиливать.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что ситуация с безопасностью для иностранных фанов в Киеве нагнетается, а в инциденте с болельщиками "Ливерпуля" нет ничего необычного.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах парламента, пишет "112 Украина".

"Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты (иначе я назвать этих людей не могу), которым, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину. Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде", - так Шкиряк прокомментировал ночное избиение фанатов английской команды в Киеве.

Он также отметил, что в связи с инцидентом нет необходимости в усилении охраны правопорядка в столице, поскольку сейчас в Киеве за ним следит достаточное количество правоохранителей.

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Избиение фанатов также прокомментировала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. На своей странице в Twitter она отметила, что британская сторона по факту инцидента контактирует с украинскими властями и готовы оказать необходимую консульскую помощь в случае такой необходимости. В то же время, по данным дипломата, пострадавшие фанаты стационарного лечения не требуют.

Regarding last night's incident with #Liverpool fans in #Kyiv. We have been in contact with the authorities, 2 locals were detained and no fans required hospital treatment. We stand ready to provide consular assistance, as required. #UCLFinal2018 — Judith Gough (@JudithGoughFCO) May 25, 2018

Напомним, 24 мая в Киеве в заведении на ул. Большой Васильковской было совершено нападение на болельщиков английского футбольного клуба "Ливерпуль", которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги чемпионов. Сообщалось, что группа из 20 хулиганов в масках бросала в английских фанатов столы и стулья, болельщики получили порезы и раны головы и шеи. По факту полиция задержала двух человек, однако после доставки в отделение те отказались комментировать свои действия. В свою очередь потерпевшие не стали писать заявления. В итоге в отношении двух нарушителей составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Впоследствии в пресс-службе столичной полиции сообщили, что по факту драки было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Групповое хулиганство"). Обстоятельства и участников инцидента устанавливают.