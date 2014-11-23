Молодые тернопольчане провели ночь в бывших камерах КГБ, чтобы почтить жертвы Голодомора

Как сообщили корреспонденту УНИАН в местной организации Пласта, сегодняшнюю ночь в камерах здания бывшего КГБ, где сейчас работает Музей политзаключенных, молодые люди провели, чтобы почувствовать тот ужас, через который в свое время прошли их предки.

«Во время пребывания в казематах мы сосредоточились мыслями на воспоминаниях о людях, которые погибли из-за геноцида украинского народа, а также молились за души миллионов человеческих жертв», - сказала координатор мероприятия Оксана Липовая.

Читайте такжеДиректор «Музея советской оккупации» : То был страшный умышленный голодВ свою очередь члены Союза украинской молодежи решили почтить память жертв Голодомора 33-часовым постом и добрыми делами. «Мы каждый год вспоминаем о самом факте Голода 1932-1933 годов, о его зачинщиках, но не в состоянии постичь ужаса украинца, из дома которого вымели последнее зернышко, село которого окружено кольцом часовых, дети которого просят есть. Поэтому мы решили почтить память жертв Голодомора путем поста, молитвы и доброго дела», - пояснили организаторы акции «Сопричастие». Каждый, кто согласился принять в ней участие, отказался от еды на 33 часа.

«Это является своеобразной личной жертвой каждого на помин душ, невинно погибших от Голода 32-33 годов. Кроме этого, каждый участник акции в течение данного времени должен был сделать доброе дело, целью которой является помощь ближнему, который находится в нужде. Это могло быть пожертвование, практическая помощь, духовное утешение и т.д.», - отметили в СУМ.