В ОБСЕ считают, что их миссию обстреляли на украинском блокпосту, но не обвиняют силы АТО
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ надеются на объективное расследование украинской стороной инцидента с обстрелом ее наблюдателей.
Об этом на брифинге в Киеве рассказали глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан и представитель миссии Майкл Боцюркив, сообщает «Украинская правда».
Они отметили, что это отдельный инцидент и он не носит системный характер. Поскольку украинские правоохранители собираются расследовать этот инцидент, эксперты отметили, что хотят иметь доступ к материалам расследования.
Представители миссии ОБСЕ отметили, что пока никого не обвиняют в том, что произошло. Они лишь отметили, что этот инцидент произошел на блокпосту, который, по их данным, контролируется украинскими военными.
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Также представители миссии ОБСЕ сообщили, что ее состав будет расширен с 300 до пяти сотен наблюдателей.
Как известно, ранее в ОБСЕ заявили, что неподалеку Марьинки, которую контролируют силы АТО, их наблюдатели попали под обстрел военных.
В Совете национальной безопасности и обороны называют обстрел наблюдателей ОБСЕ провокацией террористов.