Савченко взяла себе в адвокаты защитника Штепы и "Топаза" – СБУ

Накануне двое адвокатов отказались от сотрудничества с Савченко.

Адвокатом народного депутата Надежды Савченко стал Александр Шадрин, который защищал экс-мэра Славянска Нелю Штепу и антимайдановца Игоря Кромского, известного под прозвищем "Топаз".

Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге 12 мая во время рабочего визита в Черкассы, передает "112 Украина".

"Надежда Савченко поменяла себе адвокатов и взяла Александра Шадрина. Чем интересна эта личность. Он защищал мэра Славянска Нелю Штепу, а также "Топаза". Я не знаю, как комментировать это, но я хотел вам это сообщить", – сказал Грицак.

Напомним, 11 мая от Савченко ушли ее оба адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай. По словам Соловья, причиной этому стало, в частности, и некорректное поведение, и позиция сестры Савченко – Веры, которая вмешивается в рабочие отношения защитников и подзащитной. В начале апреля от Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз, отметив, что имеет с подозреваемой разные взгляды на ведение защиты.

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Депутату Надежды Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захват государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Верховная Рада 22 марта дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая без права внесения залога. С 24 марта она объявила голодовку.