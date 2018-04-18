Савченко объяснила, почему до сих пор не подала электронную декларацию

Савченко заявила, что находится "в ограничении своей свободы, своих полномочий, своих рабочих обязанностей".

Народный депутат Украины Надежда Савченко не может подать электронную декларацию, поскольку ей для этого нужно поставить электронную подпись, а этого она не может сделать из-за пребывания в СИЗО.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам в Шевченковском районном суде города Киева.

"Есть такое понятие как электронная подпись. Я должна это сделать сама, но у меня нет доступа к интернету, к компьютеру, и я не могу это сделать, поскольку нахожусь в ограничении своей свободы, своих полномочий, своих рабочих обязанностей", - заявила депутат.

Как сообщал УНИАН, свои электронные декларации вовремя не подали в Реестр пять народных депутатов - Надежда Савченко, Сергей Клюев, Андрей Журжий, Александр Онищенко и Богдан Онуфрик.

По информации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, один из этих депутатов подал декларацию с опозданием на один день, остальные четверо по состоянию на 6 апреля этого так и не сделали.

В соответствии с законодательством, субъекты декларирования обязаны ежегодно подавать электронные декларации за прошлый год до 1 апреля. Несвоевременная подача без уважительных причин деклараций влечет наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а ответственность за умышленное не предоставление декларации предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.