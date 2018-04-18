Савченко объяснила, почему до сих пор не подала электронную декларацию

16:49, 18 апреля 2018
Политика
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Савченко не может пользоваться компьютером / Фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам в Шевченковском районном суде города Киева.

"Есть такое понятие как электронная подпись. Я должна это сделать сама, но у меня нет доступа к интернету, к компьютеру, и я не могу это сделать, поскольку нахожусь в ограничении своей свободы, своих полномочий, своих рабочих обязанностей", - заявила депутат.

Как сообщал УНИАН, свои электронные декларации вовремя не подали в Реестр пять народных депутатов - Надежда Савченко, Сергей Клюев, Андрей Журжий, Александр Онищенко и Богдан Онуфрик.

По информации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, один из этих депутатов подал декларацию с опозданием на один день, остальные четверо по состоянию на 6 апреля этого так и не сделали.

В соответствии с законодательством, субъекты декларирования обязаны ежегодно подавать электронные декларации за прошлый год до 1 апреля. Несвоевременная подача без уважительных причин деклараций влечет наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а ответственность за умышленное не предоставление декларации предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #Надежда Савченко