Савченко, Онищенко и еще трое нардепов не подали вовремя свои электронные декларации - НАПК

Один из нардепов подал декларацию с опозданием на один день, другие четверо - по состоянию на 6 апреля этого так и не сделали.

Народные депутаты Украины Надежда Савченко, Сергей Клюев, Андрей Журжий, Александр Онищенко и Богдан Онуфрик не подали электронные декларации за 2017 год до 1 апреля, как это предусматривает законодательство. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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«В Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по состоянию на 1 апреля этого года отсутствовали декларации за 2017 год пяти народных депутатов Украины. Один из них подал свою электронную декларацию с опозданием на один день. По состоянию на 6 апреля этого года декларации четырех депутатов в реестр не поступили», - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего народные депутаты Украины в этом году подали 575 электронных деклараций (в 2017 году было 785 таких документов). В НАПК напомнили, что второй этап подачи деклараций (за 2017 год) начался с 1 января 2018 года.

В соответствии с законодательством, субъекты декларирования обязаны ежегодно подавать электронные декларации за прошлый год до 1 апреля. Несвоевременная подача без уважительных причин деклараций влечет наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, а ответственность за умышленную неподачу декларации предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.

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