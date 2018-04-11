Трамп прокомментировал информацию СМИ о пожертвовании Пинчуком $150 тысяч в его фонд

Президент США заявил, что выступить с речью через Skype его пригласил политический эксперт Даг Шен, а не Пинчук.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал сообщения в средствах массовой информации о финансовой поддержке Виктором Пинчуком его фонда в начале предвыборной кампании в 2015 году.

Об этом президент США сообщил в микроблоге Twitter.

«Провальная New York Times написала еще одну поддельную историю. Это был политический деятель Даг Шен, а не украинский бизнесмен, кто попросил меня выступить с короткой речью по телефону (через Skype), которая была организована Дагом в Украине. Я был очень положительно настроен к Украине», - заявил Трамп.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля издание The New York Times сообщило, что специальный прокурор Соединенных Штатов Америки Роберт Мюллер, занимающийся расследованием вмешательства России в президентские выборы США, заинтересовался крупным пожертвованием украинского предпринимателя и миллиардера Виктора Пинчука в фонд Дональда Трампа.

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«В этом году следователи направили судебные запросы в компании Trump Organization по широкому кругу вопросов, касающихся ведения бизнеса с зарубежными странами. В ответ компания передала документы, в которых говорилось о пожертвованиях на сумму 150 тысяч долларов от украинского миллиардера Виктора Пинчука в сентябре 2015 в адрес фонда Дональда Трампа в обмен на 20-минутную появление Трампа по видео на конференции в Киеве в том же месяце», - сообщило издание.

Напомним, 11 сентября 2015 года во время прямого видеовключения в рамках 12-й ежегодной Ялтинской европейской стратегии, тогдашний лидер среди претендентов на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал президента США Барака Обаму и страны Европейского Союза из-за отсутствия должной поддержки Украины.