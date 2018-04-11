В Кремле отреагировали на возможную встречу лидеров "нормандского формата" без Путина

На вопрос, обидно ли России, что ее не пригласили на такой саммит, Песков сказал, что нужно сначала дождаться этого саммита.

Истинный "нормандский формат" подразумевает участие в нем России, но необходимо также посмотреть, как на судьбу Донбасса может повлиять возможная встреча Германии, Франции и Украины по ситуации на Донбассе.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

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"Тут можно только смотреть, как они могут повлиять и могут ли они повлиять на судьбу Донбасса", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к возможному проведению таких переговоров и как они могут повлиять на судьбу Донбасса.

На вопрос, обидно ли России, что ее не пригласили на такой саммит, Песков сказал, что нужно сначала дождаться этого саммита.

"Давайте дождемся, если такой саммит будет. Наверняка существуют какие-то вопросы, которые страны предпочитают обсуждать в формате троих, но истинный "нормандский формат", он, как известно, подразумевает участие России", - сказал пресс-секретарь президента.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля канцлер Германии Ангела Меркель не исключила проведения трехсторонней встречи лидеров Германии, Франции и Украины в Аахене в мае.

"Но это, конечно, не будет "нормандский формат" в связи с тем, что "нормандский формат" касается четырех, а российского президента не будет в Аахене, но мы обменяемся втроем мнениями относительно дальнейших шагов, которые будут сделаны, но это нельзя назвать "нормандским форматом", - сказала Меркель.